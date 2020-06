Dresdner Ehepaar rettet Mann das Leben

Ahrensburg

Ein Ehepaar aus Dresden hat einem Mann in Ahrensburg in Schleswig-Holstein das Leben gerettet. Der Spaziergänger war gestürzt und in den Graben des dortigen Schlosses gefallen. Das Dresdner Ehepaar, das zum Unfallzeitpunkt Urlaub in Schleswig-Holstein machte, hatte die Situation beobachtet und zog den gestürzten Mann mit vereinten Kräften aus dem Wasser, berichten die Lübecker Nachrichten.

„Bestimmt keine fünf Minuten überlebt“

Auch der Schloss-Hausmeister registrierte demnach das Unglück und alarmierte umgehend den Rettungsdienst. „Bei den vorherrschenden Temperaturen hätte der Mann bestimmt keine fünf Minuten länger im kalten Wasser überlebt“ sagte der Hausmeister erleichtert.

Von RND/ms