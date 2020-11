Dresdner Dinnershow „Mafia Mia“ erst wieder im Jahr 2021 

Dresden

Die Jubiläumsausgabe der Dinnershow „ Mafia Mia! verschiebt sich um ein Jahr. Ursprünglich sollte das Programm am 27. November starten. Wie es in einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt, soll die Show nun vom 26. November 2021 bis 16. Januar 2022 stattfinden.

Als Grund nennt der Veranstalter „First Class Concept“ die derzeitig geltenden Corona-Maßnahmen, welche das Proben und die ersten Vorstellungen im November unmöglich machten. Die Situation im Dezember sei nicht vorhersehbar.

„Gerne tauschen wir die Tickets in Gutscheine für die nächste Spielzeit um“, sagt Initiator Mirco Meinel. „Wir hoffen sehr, dass uns die Mafia-Mia-Fans die Treue halten und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.“ Das Ticketbüro ist via E-mail an info@mafia-mia.de oder telefonisch unter 0351/42764 61 zu erreichen.

