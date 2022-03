Dresdner Clubs dürfen wieder öffnen: Auf die Tanzfläche, fertig, los – oder?

Dresden

Laute Musik, gute Freunde und mit den unterschiedlichsten Menschen dicht an dicht auf dem Dance Floor zusammen tanzen – gerade junge Menschen mussten in der Pandemiezeit auf abendliche Veranstaltungen in vollen Clubs mit tanzender Menge verzichten. Und vor allem die Clubbesitzer und das dazugehörige Personal haben über den monatelangen Club-Lockdown um ihr Bestehen gebangt und Durchhaltevermögen bewiesen.

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung des Sächsischen Kabinetts vom 1. März dürfen Clubs, Bars und Diskotheken heute endlich wieder öffnen – unter der 2G+ Regel und ohne Maskenpflicht. Dadurch öffnen das „Downtown“, die „GrooveStation“ und „Club Paula“ am Freitag zum ersten Mal dieses Jahr ihre Türen. „Ich bin sehr froh darüber, dass mit den heutigen Beschlüssen Kultur und Tourismus in Sachsen ab dem 4. März in weiten Teilen wieder mit 3G öffnen können. Auch dass die bisher noch geschlossenen Clubs und Diskotheken mit 2G+ öffnen können, freut mich sehr. Diese Öffnungsschritte sind für die gesamte Branche ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Normalität“, sagte Ministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch (CDU) in dieser Woche.

„Unsere Devise war immer: Testen statt Maske“

Die Sächsische Staatsregierung sieht in der neuen Schutzverordnung bis 19. März keine Schließungen oder allgemeine, von der Bettenbelegung abhängige Maßnahmen mehr vor. Jedoch behält sie sich die Möglichkeit vor, bei Überschreiten der Belastungsgrenze (420 mit Covid19-Patienten belegte Intensivbetten oder 1300 mit Covid19-Patienten belegte Normalbetten) weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Außerdem soll es keine automatischen Schließmechanismen geben, weder generell noch für bestimmte Branchen, wie eine Pressesprecherin des Sächsischen Staatsministeriums für Kultur und Tourismus auf DNN-Anfrage mitteilte. Ministeriumssprecherin Manja Kelch verwies ebenfalls auf DNN-Anfrage auf die 2Gplus-Regel als Grundsatz: Vollständig Immunisierte (dreifach geimpft oder zweifach geimpft und genesen) können somit rechtlich gesehen auch ohne Schnelltest feiern gehen.

Felix Buchta, Betreiber vom objekt klein a und im Klubnetzwerk Dresden tätig: „Wir haben uns das Feedback von den verschiedenen Clubs eingeholt. Unsere Devise war immer: Testen statt Maske. Dass die Maske wirklich weggefallen ist und so auf unsere Forderung eingegangen wurde, hat uns positiv überrascht, mit der 2Gplus-Regel hatten wir schon gerechnet und werden diese auch gut umsetzen können.“ Auch Jana Gäbler, Geschäftsführerin des „Downtowns“, freut der Wegfall der Maskenpflicht: „Die können wir beim Tanzen einfach nicht kontrollieren.“ Als die Pflicht Anfang November eingeführt wurde, hätte der Club deshalb schließen müssen, weil man die Durchsetzung der Maßnahmen sehr ernst nähme, so Gäbler.

Das „Blue Note“, die „Chemiefabrik“ sowie der Jazzclub „Tonne“ organisieren erstmal wie bisher Sitz- beziehungsweise Stehkonzerte, teilte Pierre Tannert, ebenfalls vom Klubnetzwerk, mit. Partys seien in diesen drei Clubs erstmal nicht in Planung. „Wir begrüßen die neuen Regelungen sehr. Nur so lassen sich die Veranstaltungen normal und verantwortungsvoll durchführen.“ Doch die aktuell immer noch hohe Inzidenz beschäftigt auch das Clubnetzwerk: „Einige der Clubs haben uns schon mitgeteilt, dass sie die 2Gplus-Regel auch auf Geboosterte ausweiten wollen, um den Clubbesuch für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten.“

Personalmangel vor allem bei Technikern

Obwohl die Regelung zur Kapazitätsbeschränkung gekippt wurde, lassen sich einige der Clubs noch den Vorlauf bis Anfang/Mitte April. So werden „objekt klein a“, der Club „Koralle“ und der „Sektor“ erst um Ostern wieder wie gewohnt in den Cluballtag übergehen. Die Zeit bis dahin nutzen sie unter anderem, um Personal zu akquirieren. Im „Downtown“ etwa haben sich seit Beginn der Pandemie etwa 60 Prozent der Angestellten einen neuen Job gesucht. Gerade bei den Technikern herrsche ein großer Personalmangel, so Buchta. Jedoch werde schon über Möglichkeiten nachgedacht, einen Technikeraustausch zwischen den Clubs und den einzelnen Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Weiterhin muss mit den Aushilfen und Sicherheitsdiensten erst wieder in Kontakt getreten werden.

Gäbler wird heute sogar selbst einspringen: „Ich werde das erste Mal seit 15 Jahren wieder selbst an der Kasse sitzen. Am Einlass brauchen wir zur Kontrolle der Impfnachweise drei Personen statt einer.“

Weitere Clubs, die am morgigen Sonnabend mit einer großen Eröffnungsfeier wieder öffnen, sind unter anderem die „Gisela“ in Löbtau mit der Veranstaltung „Back to Life“ und das Arteum mit „Nice Reopening“.

Von Valentin Dreher und Clarissa Seiferheldt