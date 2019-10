Dresdner Breakdancer erreichen Platz 8 bei der WM

Dresden/Montpellier

Die Tänzer der Dresdner Breaking-Crew The Saxonz haben am Sonnabend bei der Weltmeisterschaft in Montpellier den achten Platz erreicht. Mitbegründer von The Saxonz, Felix Roßberg, sagte, man sei mit dem Ergebnis bei der „ Battle of the Year“ genannten Weltmeisterschaft sehr zufrieden und habe viel Lob aus der internationalen Szene für die Choreographie und die Darbietung erhalten. Das sporne weiter an.

Sieger wurde eine Crew der besten französischen Tänzer. Am Start waren 18 Formationen aus der ganzen Welt, The Saxonz haben als deutsche Meister bei der WM die Bundesrepublik vertreten. Nun nehmen die Tänzer ihr großes Fernziel in Visier: Sie wollen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mitmischen. Für die Olympischen Spiele gelte es allerdings, die bisher recht losen Strukturen zu straffen. „Wir müssen Trainer ausbilden und Trainingsprogramme erarbeiten“, sagt Roßberg.

Um an Fördergelder für anstehende Vorhaben zu kommen, hat er vor Monaten mit Gleichgesinnten in Dresden einen Verein gegründet. Seit die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) Ende Juni für eine Aufnahme von Breaking – so die korrekte Bezeichnung – ins Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris gestimmt hat, steht der Dresdner mit dem Landesportbund in Kontakt. Auch beim Deutschen Tanzsportverband hat der ausgebildete Physiotherapeut schon vorgesprochen. Dort laufen die Fäden vorerst zusammen. Auch beim Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB) hat der Dresdner einen Termin.

Breaker in Sachsen auf dem Leistungshöhepunkt

Auch für den DOSB ist Breaking noch Neuland. Ein Sprecher des DOSB sagte auf Nachfrage, man befasse sich bereits mit Breaking, auch wenn natürlich zunächst die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio im Fokus stünden. Ziel ist es, die Olympischen Spiele durch neue Sportarten attraktiver zu machen und ihnen ein urbanes Flair zu verleihen.

Welche Rolle Felix Roßberg, Jahrgang 1988, selbst bei Olympischen Spielen in fünf Jahren spielen kann, das lässt er offen. Es gebe gerade auch in Sachsen viele junge B-Girls und B-Boys – wie sich die Tänzer nennen – die jetzt auf dem Leistungshöhepunkt seien. Man müsse deshalb schon auf die nächste Generation schauen. Er selbst könne sich eine Trainerausbildung vorstellen, aber auch noch eine aktive Teilnahme. Das sei letztendlich nicht zuletzt eine Frage der Gesundheit. Wer Breaking aktiv betreibe, bleibe von Verletzungen kaum verschont. Zugleich appelliert der 31-Jährige an potenzielle Tänzer, sich frühzeitig zu entscheiden, ob sie sich künftigen Regeln von Olympia stellen wollen. Aus seiner Erfahrung weiß er, dass nicht alle Mitstreiter begeistert sind. Immerhin ist Breaking aus einer Subkultur in den USA heraus entstanden und viele wollten diese Tanzkultur ungebunden und ohne große Regeln leben, schätzen die gemeinsamen Events und internationalen Treffen - aber nicht unbedingt sportlichen Leistungsgedanken.

The Saxonz haben sich 2013 zusammengeschlossen und widmen sich neben den eigenen Auftritten auf der ganzen Welt intensiv der Nachwuchsförderung in der Heimat. So geben Felix Roßberg und Philip Lehmann jede Woche Anfängerkurse für Kids und Jugendliche im „Emmers“ in Dresden-Pieschen.

Von Lars Müller