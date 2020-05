Dresdner Biologen entdecken Thermometer der Zellen

Dresden

Biologen aus Dresden, Heidelberg und Toronto haben offenbar das „ Thermometer“ der Zellen entdeckt: Das Protein „Ded1p“ scheint Organismen zu signalisieren, wenn es in ihrer Umwelt zu warm wird, und lösen den Aufbau eines Hitzepanzers aus. Das geht aus einer Mitteilung des Biotechnologischen Zentrums (Biotec) der TU Dresden hervor.

„In der Hefezelle konnten wir ein kritisches Protein, Ded1p, identifizieren, das bei einem Hitzeschock seine Struktur ändert und dann die Zellmaschinerie neu programmiert“, berichtete Christiane Iserman vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) in Dresden. „Wenn die Temperatur steigt, bildet es dichte Strukturen.“

Anzeige

Untersucht hatten die Forscher diesen Effekt zunächst in Hefezellen. Sie entdeckten das Thermometer-Protein aber auch in anderen Organismen. Das mag womöglich auch etwas die Befürchtung mancher junger Klimaschutz-Aktivisten lindern, dass durch die Klimaerwärmung bald alle Tiere auf dem Planeten ausgestorben sein könnten. Der Ded1p-Mechanismus deute darauf hin, „dass die Evolution unsere Zellen mit einer hohen thermischen Sensitivität ausgestattet hat, so dass sich Lebewesen Temperaturschwankungen anpassen können“, schätzte Biotec-Gruppenleiter Prof. Prof. Simon Alberti ein. „Das macht uns hoffnungsvoll, dass Organismen mit der globalen Erwärmung umgehen können.“

Weitere DNN+ Artikel

Von hw