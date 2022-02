Dresdner Backhaus erhöht zum 1. März die Preise

Dresden

Strom, Heizen, Auto, Essen: Die Preise steigen überall, die Inflation macht sich zunehmend auch im Portemonnaie der Kunden bemerkbar. Grund sind die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten, die den Firmen seit der Pandemie zu schaffen machen und die nun mehr und mehr auf den Endverbraucher durchschlagen. Jede zweite deutsche Firma sieht sich nach einer Umfrage des Ifo-Wirtschaftsinstituts gezwungen, die Preise zu erhöhen, ein Trend, den die sächsischen Industrie- und Handelskammern bei ihrer jüngsten Konjunkturumfrage bestätigten.

Kaum noch Langfristverträge

Zu den Firmen, die das in Kürze ganz konkret umsetzen, gehört die Dresdner Backhaus GmbH – und zwar gleich um zehn bis zwölf Prozent. Das Unternehmen mit seinen rund 100 Mitarbeitern und den sechs Fachgeschäften trifft der Kostenanstieg an allen Fronten, sagte Geschäftsführer Tino Gierig am Freitag auf DNN-Anfrage. „Fast täglich schreiben oder sagen mir seit August 2021 Lieferanten, dass ihre Rohstoffe teurer werden. Wo früher Fixpreise für ein halbes oder ganzes Jahr möglich waren, müssen wir heute froh sein, wenn wir sie für einen Monat festschreiben und halbwegs sicher kalkulieren können.“

Auch Verpackungen und Löhne werden teurer

Das, so Gierig, gehe bei Milch und Mehl los und höre bei den Energiekosten noch lange nicht auf, weil ja auch die Preise für die Verpackung steil nach oben gingen und Brötchen und Torten nun mal selten lose verkauft werden. Nicht zu reden davon, dass im Oktober 2022 auch noch die Mindestlöhne auf 12 Euro hochgehen. „Wir sind nicht gegen mehr Geld für unsere Mitarbeiter. Aber in der derzeitigen Lage hätte uns die ursprünglich geplante stufenweise Anhebung geholfen.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weniger Liefertouren

Kraftstoffe sind für das Dresdner Backhaus nur ein Punkt unter vielen, die das Geschäftsmodell durchschütteln. „Wir hatten schon vor der Pandemie reagiert und unsere vier Lieferfahrzeuge auf Erdgas umgestellt“, erklärt der Chef. Das sei zwar auch teurer geworden, aber nicht so drastisch wie Benzin und Diesel. Und weil in der Pandemie durch die Lockdowns viele der bis dahin rund 120 Lieferkunden – Hotels, Gaststätten, Caterer – wegfielen, hat das Unternehmen ein Fahrzeug gleich 2020 ausgemustert. Bis heute überlegen die Backhauschefs – neben Tino Gierig auch Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller – wie viele Liefertouren überhaupt noch sinnvoll sind. Die Hälfte ist schon komplett gestrichen. „Das passen wir gerade an.“

Noch mehr als auf Fahrtkosten muss das Backhaus auf die Ölpreise schauen: „Unsere Öfen laufen damit“, sagt Gierig. Die Summen, die da jeden Tag aufgerufen werden, lassen ihn erschauern. „Ich muss immer schauen, wann es günstig ist und sofort zuschlagen.“

Die höheren Preise auf breiter Front zwingen das Backhaus nun zu Entscheidungen. „Am ersten März werden wir die Preise anheben. Und zwar erstmals gleich um zehn bis zwölf Prozent. Es geht nicht anders.“

Von Barbara Stock