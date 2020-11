Dresdner Arzt zu Corona: „Haben wir wirklich alles getan, um Leben zu retten?“

Dresden

Für die Patienten, sagt der Arzt Dr. Mark Frank, spielen sich häufig Dramen ab. Sie haben sich eine Verletzung zugezogen, werden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Friedrichstadt eingeliefert und sehen sich vermummten Personen gegenüber. Besuchsmöglichkeiten gibt es nicht. „Das ist eine Situation, die sich niemand für sich selbst wünscht“, weiß der Leiter des Koordinationsteams Corona am Städtischen Klinikum.

Aber, so erklärt der Notfallmediziner: Die Sicherheit von Patienten und Personal steht an erster Stelle. Was heißt, dass jeder in die Notaufnahme eingelieferte Patient auf Corona getestet wird. „Da kommen Menschen mit Verletzungen und anderen Krankheiten, bei denen als Zufallsbefund dann auch noch eine Infektion festgestellt wird.“ Es werden immer mehr Menschen, die mit Corona oder wegen Corona ins Städtische Klinikum eingeliefert werden. Das Geschehen ist laut Frank hochdynamisch.

Verlegung nach der Akutbehandlung schwierig

Corona-Patienten benötigen mehr pflegerische Hilfe und liegen länger im Krankenhaus als Menschen, die wegen einer Operation oder anderer Erkrankungen stationär betreut werden müssen. „Wir können Corona-Patienten auch nur sehr schwer nach der Akutbehandlung in Einrichtungen verlegen, in denen sie weiter gepflegt werden. Jeder hat Angst, seine Einrichtung zu kontaminieren.“

Befindet sich das Städtische Klinikum wieder im Notfallmodus? „Wir machen Individualmedizin und keine Katastrophenmedizin“, sagt der Arzt klipp und klar. „Es handelt sich bei jedem Patienten um einen Menschen, der uns anvertraut wird und den wir bestmöglich behandeln müssen.“

Das Spektrum umfasse alle Bandbreiten: Es gebe Corona-Patienten, deren Allgemeinzustand schlecht ist, die aber nicht auf der Intensivstation betreut werden müssten. Einem Teil der Patienten gehe es richtig schlecht, sie müssten beatmet werden. Nein, sagt Frank. Er wisse nicht, wie gefährlich das Virus für die gesamte Bevölkerung ist. „Ich bin Notfallmediziner und kein Virologe.“ Aber er sehe auf der Intensivstation, wie Menschen um ihr Leben ringen, weil die Lunge aussteige. Und wie das Personal um das Leben dieser Menschen kämpfe – Tag und Nacht.

„Das Unvorhersehbare macht es so kritisch“, weiß der Arzt. Es würden eben nicht nur alte Menschen schwer erkranken, sondern auch junge Leute. Es sei an der Zeit, die Polemik aus der öffentlichen Coronadebatte herauszunehmen, glaubt der Mensch Mark Frank. „Ich habe in den vergangenen Wochen Kontroversen verfolgt, davon habe ich Gänsehaut bekommen.“ Der Vorschlag, alte Menschen sterben zu lassen, weil sie ohnehin nicht mehr lange zu leben hätten, widerspreche jeden ethischen Grundsätzen. „Wir machen Medizin für alle Menschen“, sagt Frank energisch, „auch wenn ein Mensch nur noch drei Monate zu leben hat, können es die wichtigsten drei Monate seines Lebens sein.“

„Wir müssen von Tag zu Tag denken“

Er sei dankbar dafür, dass er noch nicht in eine Situation gekommen sei, in der er habe Dinge entscheiden müssen, die er gar nicht entscheiden wolle. Das Städtische Klinikum sei gegenwärtig in der Lage, alle Corona-Patienten zu versorgen. „Heute früh hatten wir auf der Normalstation sogar noch Kapazitäten, aber jetzt gibt es einige Patienten, die wir als positiv herausgefischt haben. Wir müssen von Tag zu Tag denken“, sagt der Arzt am Tag des Interviews. Sowohl am Standort Trachau als auch in Friedrichstadt gebe es Intensivstationen und infektiologische Normalstationen für Corona-Patienten.

Auch im Städtischen Klinikum würden Fehler gemacht und gebe es problematische Bereiche. „Wer in so einer Situation sagt, er habe alles im Griff, dem kann ich keinen Glauben schenken“, erklärt der Mediziner. Der Zusammenhalt unter dem Klinikpersonal, so Frank, bewege ihn emotional stark. „Ich bin stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben die Fähigkeit zum Anpacken, wir arbeiten daran, dass wir immer besser werden.“

Eine unglaublich herausfordernde Situation

Es sei beeindruckend, wie hingebungsvoll sich die Pflegekräfte um die Patienten kümmern würden. „Wie liebevoll sie in dieser Situation mit den Menschen sprechen, trotz aller Infektionsschutzmaßnahmen. Medizin besteht auch aus Empathie. Eine Hand kann viel bewirken.“ Das Klinikum befinde sich in einer unglaublich herausfordernden Situation, sagt Frank. „Wir brauchen uns. Wir brauchen das Miteinander.“

Auch das Personal im Klinikum ist vor Ansteckung nicht sicher. Laut Pflegedirektorin Petra Vizthum werden die Beschäftigten regelmäßig getestet. Jeden Tag gebe es positive Befunde. „Es sind keine Hotspots“, sagt sie. Einen Mangel an Testmaterialien gebe es nicht. Die Apotheke habe sich breit aufgestellt und mehrere Lieferanten kontaktiert. „Es kommt Nachschub, auch wenn die Lage angespannt ist“, so Vitzthum. Das Labor habe zusätzliche Geräte gekauft, um nicht auf nur einen Hersteller angewiesen sein zu müssen. Auch Schutzmaterial sei gegenwärtig ausreichend vorhanden.

Im Sommer Personal geschult

Die Antwort auf eine Frage, sagt der Arzt Frank, sei für ihn besonders wichtig: „Haben wir wirklich alles getan, um Leben zu retten, indem wir Ansteckungsketten verringern und vermeiden?“ Er sei Teil der Gesellschaft und dürfe darauf vertrauen, dass es Spezialisten gibt, die kompetent sind. „Es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln“, sagt der Mediziner.

Im Sommer, als die Infektionszahlen im Keller waren, habe das Klinikum Personal geschult. „Man kann in wenigen Monaten keine Intensivpfleger ausbilden. Aber wir haben zusätzliche Kräfte gewonnen, die wir in dieser Situation dringend benötigen“, sagt die Pflegedirektorin.

Nicht lebensnotwendige Behandlungen werden abgesagt

Es gebe viele offene Fragen, sagt Frank: „Ist eine Impfung die Rettung? Wie lange können Medizinstudenten ihre Ausbildung nur online absolvieren? Was bekommen wir da für Ärzte? Wie lange können wir die Zustände den Patienten und Angehörigen zumuten?“ Er habe keine Antworten, gesteht Frank. Jede Entscheidung, die er und seine Kollegen treffen, hätte Folgen. „Was ist mit dem Patienten, der Krebs hat, der aber nicht operiert werden würde, wenn wir die Betten freihalten?“

Das Städtische Klinikum habe den normalen Betrieb reduziert und sage nicht lebensnotwendige Operationen und Behandlungen ab. „Das Krankenhaus, das jetzt ohne zu reduzieren arbeiten kann, würde ich gerne kennenlernen“, meint der Mediziner. Die Fachabteilungen würden gemeinschaftlich entscheiden, welche Behandlungen und Operationen abgesagt werden müssen. „Wir wissen, wie belastend das für die Patienten ist, die sich teilweise monatelang auf eine Operation einstellen.“

Er sei stolz darauf, so Frank, dass es das Klinikum im Moment so gut hinbekomme. „Wir können die Situation zum Wohl aller auf einen guten Weg bringen.“ Aber, so der Mediziner: „Ich denke, wir stehen wohl erst am Anfang.“

