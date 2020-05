Dresdner Arzt nach Tod seiner Frau wegen Aussetzung angeklagt

Im September 2019 starb in Dresden-Löbtau eine 53-Jährige. Ihr Ehemann rief die Polizei, wurde wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt festgenommen, später wieder freigelassen. Nun wird Anklage gegen den ehemaligen Mediziner erhoben – wegen Aussetzung.

Polizeibeamte untersuchten am 24. September den Tatort in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Löbtau. Quelle: Tino Plunert