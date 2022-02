Dresdner Apotheken- und Tankstellenräuber muss ins Gefängnis

Dresden

„Der stürmte mit einem Beil auf mich zu, ich hatte Todesangst. Dann habe ich das Messer gesehen, der andere besprühte mich mit Pfefferspray und stieß mich ins Lager, der andere machte sich an der Kasse zu schaffen. Ich habe das gar nicht mehr richtig mitgekriegt, ich hatte Todesangst.“ Die 59-Jährige Tankstellenmitarbeiterin wurde im Mai 2021 nachts von zwei Räubern attackiert und hat noch heute mit dem Überfall zu kämpfen.

Die Frau war in psychologischer Behandlung und kann keinen Nachtdienst mehr machen. Es fiel ihr schwer, im Landgericht noch einmal über das alles zu sprechen. „Es kommt immer mal wieder hoch, wenn ich abends allein auf der Straße bin. Ich habe dann Angst, dass mich jemand verfolgt.“ Viel Kummer für 180 Euro, die die Täter mitgehen ließen.

Auch die Chefin hatte erheblichen Ärger. Es war ihr letzter Tag, die Tankstelle an der Reicker Straße wollte sie am 1. Juni an einen neuen Pächter abgeben. „Den Schaden habe ich dann selbst bezahlt. Wir hatten Jahre zuvor schon einmal einen Überfall, bei dem 15 000 Euro geraubt wurden, daraufhin hat mir die Versicherung gekündigt.“

Die Maske schützt den Mittäter

Zwei Tage zuvor hatten die beiden Ganoven bereits eine Apotheke auf der Reicker Straße überfallen – wohl eine Art Generalprobe – und dort 175 Euro erbeutet. In beiden Fällen ging die Initiative von Samir L. aus. Er hatte im Internet recherchiert und sich kundig gemacht, wie man die Taten am besten begeht und wie man die Kassen öffnet.

Samir L. war es auch, der in beiden Fällen mit Axt, Hammer oder Beil bewaffnet, die Frauen in den Läden bedrohte und Geld forderte. In der Tankstelle griff dann auch sein Kumpan die 59-Jährige an. Der war maskiert und konnte nicht erkannt werden. Samir hatte seine Corona-Maske heruntergezogen und lieferte so den Überwachungskameras gute Bilder. Nach deren Veröffentlichung stellte er sich der Polizei. Vor Gericht räumte er die Taten ein – nur den Namen seines Mittäters wollte er nicht nennen. Er habe Geld für Drogen gebraucht, begründete der 22-Jährige die Überfälle.

Samir L. wurde nach Jugendstrafrecht wegen besonders schweren Raubs und schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Sein Geständnis rechnete ihm die Kammer positiv an.

Von Monika Löffler