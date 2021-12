Dresdner Amtsgericht verhängt Haftstrafe für Drogenkurier 

Dresden

Am 9. August zog die Bundespolizei am Hauptbahnhof einen Drogenkurier aus dem Verkehr oder besser aus dem Zug. Hermann van B. war mit einem Gemischtwarenladen an Drogen – darunter Kokain, Marihuana und zwei Kilogramm Crystal – erwischt worden. Den Stoff wollte er von Berlin nach Wien bringen. 1000 Euro sollte er dafür bekommen. Auf das Geld musste er verzichten, dafür gab es eine Verhandlung am Amtsgericht.

Sechs Jahre clean, dann kam der Rückfall

Der Angeklagte ist kein junger Spund mehr, sondern 52 Jahre alt, wegen Drogendelikten vorbestraft und hätte eigentlich wissen müssen, worauf er sich da eingelassen hat. Das wusste er auch, nur machte er den Job trotzdem – ob zum ersten Mal blieb offen. Mit dem „Kuriergeld“ finanzierte er sich teilweise seinen eigenen Drogenkonsum. Der 52-Jährige wirft sich seit frühster Jugend alles mögliche ein – Speed, Kokain und Gras. „Ich war in der Hausbesetzerszene, und hab da sehr zeitig mit Drogen angefangen“, erklärte er. Zu den Hintermännern wollte er sich nicht äußern.

Sechs Jahre war Hermann van B. mal clean, da lebte er auf einem Bauerhof in der Schweiz. Als er wieder in Großstädte zog – Hamburg, Zürich, Berlin, Wien – kam der Rückfall. Er würde gern eine Therapie machen, sagte der Angeklagte, dem die Untersuchungshaft sehr zu schaffen macht. „Die Haft ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben bisher aushalten musste.“ Er muss noch länger aushalten. Hermann Van B. wurde zu zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Von Monika Löffler