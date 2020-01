Deshalb gibt es kein stilles Gedenken auf dem Dresdner Altmarkt

Dresden

Das Pärchen nähert sich von der Kreuzkirche her dem Altmarkt. Die beiden älteren Herrschaften, sie bei ihm untergehakt, haben Blumen in der Hand. Es ist der 13. Februar 2019 kurz vor 22 Uhr. Die Blumen wollen die beiden offenkundig an der Gedenkstätte auf dem Altmarkt niederlegen – in stiller Trauer.

Doch das geht nicht. Lange nachdem die meisten Teilnehmer an der Menschenkette schon zuhause sind, hat die AfD eine Veranstaltung angemeldet, bei der sich Maximilian Krah als Kandidat für die bevorstehende EU-Wahl vorstellt. Der AfD-Abweichler André Poggenburg macht vor laufenden Fernsehkameras Werbung für seine Splitterpartei AdP, die inzwischen schon wieder Geschichte ist. Protest gegen ihn und die hinter Absperrgittern stattfindende AfD-Veranstaltung lärmt auf dem Altmarkt. Beleidigungen auf beiden Seiten. Die Polizei droht über Lautsprecher die Räumung an. Mit Entsetzen in den Augen beobachtet das Paar dieses Geschehen – und dreht um. Keine Chance für stilles Gedenken. Dann setzen die Glockenschläge ein, die alljährlich den Beginn der Weltkriegsbombardierung Dresdens am Abend des 13. Februar markieren.

„Ort von historisch herausragender Bedeutung“

Ein unwürdiges Schauspiel an einem Ort und zu einer Stunde, in der es um nichts anderes geht, als an Opfer des Krieges zu denken – in Dresden und anderswo. „Ich selbst habe bei den Bombenangriffen auf Dresden meine Großeltern, Onkel und Tanten, Cousine, Klassenkameraden und viele Verwandte und Freunde meiner Eltern verloren“, schrieb Augenzeugin Bärbel Wittig anschließend den DNN. „Ich schäme mich für dieses Land und für die Stadt, die dieses Treiben an einem solchen Tag neben der Gedenkstätte für die Toten genehmigt hat.“

Warum hat Dresden dieses Treiben zugelassen? Eine berechtigte Frage, wenn man bedenkt, dass das Sächsische Versammlungsgesetz Möglichkeiten bietet, am 13. Februar für angemessene Ruhe auf dem Altmarkt zu sorgen. An einem „Ort von historisch herausragender Bedeutung“ können demnach Veranstaltungen verboten werden, wenn sie die Würde von Opfern beeinträchtigen. Scheint wie gemacht für die Gedenkstätte auf dem Altmarkt, zumal das Gesetz auch noch Teile der Dresdner Altstadt und die Tage 13. Februar und 14. Februar explizit als Beispiele nennt.

Versammlungsbehörde prüft jede angezeigte Versammlung im Einzelfall

Das ist auch im Rathaus keinem entgangen. „Das Vorliegen der eben genannten Voraussetzungen, insbesondere Würde- und Ehrverletzungen der Opfer, prüft die Versammlungsbehörde für jede angezeigte Versammlung im Einzelfall“, teilt die Stadt auf DNN-Anfrage mit. Ein pauschales Veranstaltungsverbot an Gedenkorten am 13. Februar lasse sich daraus jedoch nicht ableiten.

Außerdem stehe die Norm verfassungsrechtlich gesehen auf wackeligen Füßen und könne „mithin nicht verbindlich als taugliche Rechtsgrundlage herangezogen werden“, wie es aus der Versammlungsbehörde mit Verweis auf ein entsprechendes Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen heißt. Um das hohe Gut der Versammlungsfreiheit einzuschränken, könne nur auf die Regelungen zurückgegriffen werden, die bei einer Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung greifen, meint die Versammlungsbehörde. Das ist eine sehr hohe Schwelle.

OB: Stadtgesellschaft muss es aushalten

„Die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen es nicht zu, ein allgemeines Versammlungsgeschehen am 13./14 Februar zu unterbinden und dies wäre auch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar“, betont Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Insofern müsse es die Stadtgesellschaft aushalten, dass es Veranstaltungen gibt, die dem Anspruch an ein stilles Gedenken nicht gerecht werden.

„Aber ich bin mir auch sicher, dass die Menschen sehr genau registrieren, wem es um eine demokratische und freiheitliche Gedenkkultur geht und wer nur politischen Profit aus dem 13. Februar schlagen will.“ Die Dresdner hätten in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich gezeigt, dass sie eine Instrumentalisierung des 13. Februars, in welche Richtung auch immer, für falsch halten.

Geteiltes Bild auch 2020 aus Dresden

Dass damit auch die AfD gemeint ist, daran lässt OB Hilbert keinen Zweifel. „Wenn politische Parteien und Gruppen, die unter anderem nicht in der AG 13. Februar mitarbeiten, für sich in Anspruch nehmen, andere Kundgebung zu initiieren, dann mag dies rechtlich möglich sein. Ich persönlich halte es im Sinne der Erinnerungskultur der Stadtgesellschaft aber nicht für zielführend.“ Das ficht die Partei freilich genauso wenig an wie das Entsetzen der Menschen, die zum 13. Februar 2019 auf dem Altmarkt still gedenken wollten und nicht konnten. Inzwischen trommelt sie für den 75. Jahrestag der Bombardierung Dresden Besucher für eine Veranstaltung zusammen, die wieder spät abends auf dem Altmarkt stattfinden soll.

Dresden wird damit auch 2020 ein geteiltes Bild aussenden. 18 Uhr die Menschenkette, die sich schützend um die Altstadt legt. Sicher nicht nur nach OB Hilberts Meinung „ein starkes Symbol gegen die Instrumentalisierung der Opfer des 13. Februar und ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus in unserer heutigen gesellschaftlichen Situation“. Ein paar Stunden später, kurz bevor wieder alle Kirchenglocken der Stadt klingen, wird es auf dem Altmarkt Beschimpfungen, Protest und Krawall geben. Tumult im Herzen des Dresdner Gedenkens.

13. Februar Am 13. Februar gedenken die Dresdner der Zerstörung ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg. Jedes Jahr instrumentalisieren aber auch Rechte den Gedenktag für sich. • Infos, Termine, Meinungen – Unser Themenspecial zum 13- Februar

Von Uwe Hofmann