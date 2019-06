Dresden

Die Aktivisten, die im Rahmen der Bunten Republik Neustadt (BRN) in der Nacht zu Sonnabend das leerstehende Gebäude an der Königsbrücker Straße 14 besetzt haben, ziehen ein positives Fazit zu der Aktion. Man habe das Ziel erreicht, die Aufmerksamkeit für die aktuelle wohnpolitische Problematik zu erhöhen.

Zudem geben die Akteure in einer Mitteilung bekannt, dass es sich um eine Scheinbesetzung gehandelt habe. Die Dresdner hätten das Gebäude in der Nacht betreten, Lichter und eine Musikanlage installiert und Banner an der Fassade angebracht. Im Anschluss verließ die Gruppe das Haus wieder. Die Dresdner Polizei reagierte am Sonntagnachmittag, entfernte die Banner und schloss die Fenster des Gebäudes.

„Die drei denkmalgeschützten Stadtvillen Königsbrücker Straße 12, 14 und 16 könnten bewohnbar gemacht werden, zur Zeit werden sie dem Verfall preisgegeben. Gleiches gilt für die Wohnhäuser Katharinenstraße 8 und 10“, so die Aktivisten. Die genannten Beispiele seien kein Einzelfall, überall gebe es Grundstücke und Häuser, die zum Beispiel aufgrund von Spekulationen nicht genutzt werden.

Von DNN