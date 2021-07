Dresdens verbotene Aufstiege

Dresden

Was unterscheidet den Dresdner vom Leipziger, wenn er mitbekommt, dass jemand zum ersten Mal in der Stadt ist? Der Leipziger fragt, wie es dem Besucher gefällt. Der Dresdner fragt nicht, sondern erklärt, warum Elbflorenz so schön ist.

Ein übertriebener Städtevergleich

Die unterschiedlichen Vorgehensweisen sind plausibel, jedenfalls aus Dresdner Sicht: In Leipzig gibt es die Eisenbahnstraße, in der multinationale Gangs blutig um die Vorherrschaft kämpfen („die schlimmste Straße Deutschlands?“, fragte der MDR), das Links-Chaoten-Viertel Connewitz und die sich epidemieartig ausbreitenden Fassadenschmierereien. Viele Hauseigentümer haben resigniert. Wollen oder können sich die permanenten Reinigungen nicht mehr leisten. So versinken einst schmuckvolle Fassadenzüge in bürgerlichen Vierteln im Geschmiere. Viele Bewohner haben die Nase voll. Schimpfen über die Graffiti-Pest und die Versiffung ihres Stadteils. Wahrlich keine schönen Themen.

Ganz anders die Dresdner Perspektive. Die einstige Residenzstadt liegt im Elbtal – und dort liegt sie schön. Bezaubernd das Ensemble an der Brühlschen Terrasse: Stadtschloss, Zwinger und Semperoper. Die Elbschlösser. Schaufelraddampfer, die durch die Elbauen zu schweben scheinen. Und der Elbhang. Natürlich ist dieser Städtevergleich übertrieben. Aber nur ein bisschen.

Heimat-Besinnung am Elbhang

Viele Dresdner haben ihren Blick auf die Schönheiten ihrer Stadt in vergangenen sechzehn ätzenden Coronamonaten geschärft – in einer Zeit, in der vieles nicht mehr ging: Von Klotzsche hoben kaum mehr Ferienflieger ab. Die Hotels zwischen Grönland und Gran Canaria: gesperrt. Familien, die mit ihren Kindern in Altenberg rodeln wollten, wurden von der Polizei unter Hinweis auf den 15-Kilometer-Radius zurückgeschickt – und mit einem 60-Euro-Bußgeld für jeden Erwachsenen. Keine schöne Zeit.

Am deutlichsten zu sehen war die Heimat-Besinnung der Dresdner am Elbhang: In Scharen schwärmten sie hinauf. Fast so, als ob oben der junge Frank Schöbel Autogramme schriebe. Sie marschierten einzeln, als Paare, in Familien und in Cliquen. In den Händen Wanderstöcke, Wasserflaschen und Stadtpläne. Auf den Rücken Kinder, Rucksäcke und Regenschirme. Die erste Pause am Matz-Platz (benannt nach dem Dresdner Heimatforscher Matthias Griebel), Calberlastraße: Der Blick schwebt über Blasewitz und Striesen bis hin zum Ernemannturm. Optischer Höhepunkt ist die Bergstation der Schwebebahn: Der Blick schweift über das ganze Elbtal. Vorbei an Frauenkirche und Hausmannsturm nach Westen bis hin nach Radebeul. Eltern erläutern ihren Kindern begeistert Schönheiten, die ihnen einst ihre Eltern begeistert erläuterten.

Butz Peters – Rechtsanwalt, Journalist und Publizist Was für eine Vita! Er moderierte „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ für das ZDF, schrieb vier Bücher über die Rote Armee Fraktion (RAF), die längst als Standardwerke gelten. Und er vertrat viele prominente Personen in der juristischen Auseinandersetzung mit Medien. Butz Peters auf das Berufsbild Jurist reduzieren zu wollen, würde seiner Person nicht im Ansatz gerecht werden. Der 63-jährige Rechtsanwalt hat Rechtswissenschaften und Publizistik studiert und kennt sich in redaktionellen Abläufen bestens aus, weil er in verschiedenen Redaktionen tätig war, gleichzeitig aber auch Partner in einer berühmten Kanzlei für Medienrecht wurde. Seine juristischen Spezialgebiete sind das Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, zivilrechtliches Medienrecht sowie Urheber- und Verlagsrecht. Der promovierte Jurist Butz Peters ist in der Kanzlei Tiefenbacher in Dresden tätig. Mit Dresden verbindet ihn auch sein RAF-Thema – die Terroristin Inge Viett war zu DDR-Zeiten hier untergetaucht. Peters hat darüber berichtet – kenntnisreich und sachlich.

Begreift man den Elbhang als das, was er ist, nämlich als Ensemble von Kostbarkeiten, geprägt von Postkarten-Perspektiven über das Elbtal, verwunschenen Gärten, mondänen Villen und alten Weinbergmauern, sind die Pretiosen die steilen Fußgängerwege. Zum Beispiel der 2. Steinweg. Vom Veilchenweg aus führt er hoch zum Restaurant „Schöne Aussicht“. Atemberaubend ist er – auch im ursprünglichen Sinne des Wortes. Angelegt als schmaler Wiesenpfad zwischen Weinbergen. Heute führt er vorbei an wildwuchernden Gärten hinter jahrhundertealten Weinbergmauern. Steigt man dort auf, bedarf es keiner besonderen Fantasie, sich vorzustellen, wie hier vor über einhundert Jahren Pferde hinaufschnaubten und Leiterwagen hinter sich herzogen – vollgepackt mit Lebensmitteln, Möbeln und Kohlen. Weil das obere Stück des Weges im Winter und bei Regen für Fußgänger gefährlich glatt war, wurden links neben der „Pferdebahn“ 117 Treppenstufen eingemauert. Als das geschah, regierte noch der König in Sachsen – er hieß Friedrich August III. Man schrieb des Jahr 1908. Steine, die heute Dresdner Geschichte(n) erzählen.

Es gibt einen Lichtblick

Leider sind mehrere dieser historischen Pfade im Laufe der Zeit den Spaziergängern abhandengekommen. Die Stadt hat sie dicht gemacht. Für Fußgänger gesperrt, weil sie marode geworden waren. Abgesunkene Stufen. Aus der Verankerung gebrochene Geländer. Drohende Mauereinstürze. Über Jahrzehnte hat die Stadt an ihrem Eigentum den Zahn der Zeit nagen lassen – ohne etwas zu unternehmen. Behördlich verbotene Wege sind heute beispielsweise der Rißweg (zwischen Zwanzigerstraße und Grundstraße), der Stichweg zwischen Wuttke- und Grundstraße und der Keppgrundweg: der legendäre Wanderweg durch den Keppgrund. Ideenstiftend für Carl Maria von Weber bei der Wolfsschluchtszene im Freischütz.

Und die Landeshauptstadt Dresden? Sie hat keinen Plan, diese Wege wieder freizugeben. Weil sie es nicht vorhat. Aber doch – es gibt einen Lichtblick: Nachdem nun überraschenderweise im Stadtsäckel 109 Millionen Euro entdeckt wurden, müsste es doch machbar sein, mit einem marginalen Bruchteil die unterlassenen Sanierungen nachzuholen. Oder Herr Hilbert?

Natürlich gibt es in dieser Zeit weltbewegendere Dinge. Aber ich finde es wichtig, dass diese Wege gerettet werden – bevor es zu spät ist. Gerade im Lichte der Heimat-Besinnung. Und natürlich ist das Ganze fast so etwas wie ein Luxusproblem – etwa, wenn man nach Leipzig blickt. Dort gibt es nicht einmal einen Hang.

Von Butz Peters