Dresdens spektakuläre Kriminalfälle: Wenn Fußballfans prügeln bis der Arzt kommt 

Dresden

Randale, Prügeleien, explodierende Böller, gewalttätige Auseinandersetzungen unter den Zuschauern oder mit der Polizei – die sogenannte „dritte Halbzeit“ gehört leider zum deutschen Fußballalltag dazu. Und einige „Fans“ von Dynamo sind seit langem ganz vorn mit dabei – da spielt Dresden locker in der 1. Liga. Regelmäßig gab und gibt es Zoff, immer wieder muss der Verein zahlen, weil sich Fans daneben benehmen. Immer wieder stehen Chaoten vor Gericht und immer mehr Polizisten verbringen ihr Wochenenden im oder am Stadion – allerdings ohne etwas vom Spiel zu haben.

Verabredung zur Massenschlägerei

Wegen der hohen Polizeipräsenz rund ums Stadion weichen die Hooligans Ende der 90er Jahre/Anfang 2000 zu sogenannten „Drittort-Auseinandersetzungen“ aus. Prügeleien weit entfernt von jedem Stadion – Keilereien im Wald oder abgelegenen Gewerbegebieten. Hools verschiedener Vereine verabreden sich am Rande von Fußballspielen zu „Matches“ auf der grünen Wiese. Dort trifft man sich. Teilweise wird das Gelände mit „Flatterband“ abgesperrt, damit keine unbeteiligten Dritten in die Kämpfe geraten – und dann wird gekloppt, was die Fäuste hergeben und die Knochen aushalten. Regelmäßig gibt es Verletzte.

Fast jeder Bundesligist hat so eine Hooligan-Gruppe. In Dresden heißt der kernige Schlägertrupp „Hooligans Elbflorenz“ – etwa 50 schlagkräftige Chaoten, die zu den brutalsten Prüglern in Deutschland zählen. Nach mehrmonatiger verdeckter Ermittlungsarbeit durchsuchen Polizei und Staatsanwaltschaft im Dezember 2009 zahlreiche Wohnungen, Geschäftsräume und Autos und leiten Ermittlungen gegen mehrere Mitglieder ein.

Kriminelle Vereinigung „Hooligans Elbflorenz“ soll Prügeleien organisieren

Im August 2011 beginnt vor der Staatsschutzkammer des Dresdner Landgerichts der Prozess gegen fünf mutmaßliche Rädelsführer der „Hooligans Elbflorenz“. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen die Bildung einer kriminellen Vereinigung zum Zweck von organisierten Schlägereien bei Fußballspielen vor, daneben Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung.

Konkret geht es um sieben Fälle: Eine Auseinandersetzung in Jena mit einem Verletzten, eine weitere Schlägerei mit Radikalen von Lok Leipzig, die „relativ“ unblutig verlief. Und dann noch die Begegnung der Frankfurter Hooligans „Brigade Nassau 96“ mit den Schlägern aus Elbflorenz im Oktober 2009 im hessischen Wildeck-Obersuhl, die beinahe ein Menschenleben kostete. Ein junger Mann landete schwer verletzt auf der Intensivstation.

Vier weitere verabredete Prügelorgien mit gewaltbereiten Fans anderer Clubs kann die Polizei verhindern. So hatten sich die Dresdner Schläger in Tschechien mit russischen Hooligans prügeln wollen.

Nach Aussage der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den „Hooligans Elbflorenz“ um eine straff und regelrecht militärisch durchorganisierte Gruppierung. Ihr Ziel sei es, gemeinsam schwere Straftaten zu begehen, die sich nicht mehr nur auf das Umfeld von Fußballspielen konzentrieren.

Mehr als nur Straftaten im Rahmen von Fußballspielen

So bezieht sich ein Anklagepunkt auch auf den Überfall im Juni 2008 auf drei Dönerläden in der Dresdner Neustadt. Nach dem Halbfinale Deutschland-Türkei bei der Fußball-EM hatte eine Horde Vermummter innerhalb weniger Minuten die Dönerläden gestürmt und verwüstet, Besitzer und Gäste geschlagen. Vier Menschen wurden verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden.

Einer der Angeklagten, Willy K., war bereits im März 2009 als Anstifter der Randale wegen schweren Landfriedensbruches zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Andere Beteiligte erhielten Bewährungsstrafen.

Sind vereinbarte Prügeleien strafbar?

Sich einvernehmlich zu prügeln bis das Blut spritzt und der Arzt kommt ist sicher ein selten blödes Hobby – aber ist es auch strafbar? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Kammer über eineinhalb Jahre lang, denn die Situation ist strafrechtlich nicht einfach.

Es ist strafbar, sagt Staatsanwalt Ingolf Wagner. Rückendeckung bekommt er von einem Urteil des 1. Strafsenats des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Darin haben die Richter festgestellt: „Körperverletzungen bei verabredeten tätlichen Auseinandersetzungen von rivalisierenden Gruppen sind sittenwidrig und damit strafbar“.

Genau das bestreiten die Verteidiger aber. Ihre Mandanten hätten sich zum sportlichen Vergleich mit Gleichgesinnten getroffen und dabei an verabredete Regeln gehalten – sogar Schiedsrichter habe es gegeben. „Räuber und Gendarm für Erwachsene“ nennt es eine Anwältin. Zudem seien die „Hooligans Elbflorenz“ keine kriminelle Vereinigung – es habe keine typischen Merkmale einer Organisation wie Beitragszahlung, regelmäßige Treffen und eine Verpflichtung zur Teilnahme gegeben – alles sei spontan passiert.

Der Mammutprozess findet ein Ende

Es wird ein Mammutprozess. Im April 2013, nach 92 Verhandlungstagen, werden die Angeklagten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs verurteilt. Die Staatsschutzkammer verhängt Haftstrafen zwischen neun Monaten und vier Jahren, in einem Fall eine Geldstrafe.

Die Angeklagten legen Revision ein. Der Bundesgerichtshof bestätigt aber das Urteil weitgehend und bejaht die Einstufung der Hooligans als kriminelle Vereinigung. Die Körperverletzungshandlungen seien trotz stillschweigend erklärter Einwilligung in Verletzungen sittenwidrig. Der Überfall auf die türkischen Gastronomiebetriebe kann aber nach Ansicht des BGH der Vereinigung hingegen nicht zugerechnet werden.

Weitere Gruppierungen entstehen

Seit 2010 schwingt schon die nächste Prügeltruppe aus der Fanszene der SG Dynamo Dresden die Fäuste. Im April gründete sich die „Faust des Ostens“ – und der Name ist Programm: gewaltsame Übergriffe im Umfeld von Fußballspielen der SG, Attacken auf Fans anderer Mannschaften, auf Polizeibeamte und Ausländer, dazu Sachbeschädigung und Diebstähle. Die rechtsmilitante Truppe trägt ihre Gesinnung ziemlich offen zur Schau. So tauchen regelmäßig im Stadtgebiet Aufkleber mit dem Leitspruch „Herz und Fäuste schlagen für den Verein“ auf.

Nach einer Großrazzia 2012 wird gegen fünf Mitglieder Anklage erhoben. Dann passierte neun Jahre gar nichts. Erst im März 2021 beginnt vor dem Dresdner Landgericht Dresden der Prozess gegen drei Mitglieder der Vereinigung (die Verfahren gegen die anderen zwei waren gegen Geldauflagen eingestellt worden).

Den Männern – nun zwischen 30 und 37 Jahre alt – wird Rädelsführerschaft, beziehungsweise die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen an gewalttätigen Auseinandersetzungen der Hooligan-Gruppe beteiligt gewesen sein

Ein Verfahren jagt das nächste

Laut Staatsanwaltschaft haben sie im August 2010, gemeinsam mit anderen Hooligans, beim Spiel des DSC 1898 gegen Post Dresden die Tribüne gestürmt und Ordner sowie Zuschauer verletzt. Zwei sollen im April 2011 an einer Prügelei vor Diskotheken im Industriegelände beteiligt gewesen sein und drei sollen am Himmelfahrtstag 2012 eine Schlägerei im Hauptbahnhof angezettelt und andere Fans verprügelt haben. Die Angeklagten räumen die Vorwürfe ein und bekommen wegen der langen Verfahrensdauer Rabatt – einer erhielt eine kurze Bewährungsstrafe, die anderen zwei Geldstrafen.

Aber schon stehen die nächsten Verfahren gegen Dresdner Fußballkrawallos an, die Staatsanwaltschaft hat gegen mehrere Gewalttäter Anklage erhoben. Es geht um die Ausschreitungen vom 16. Mai 2021. Nach dem Spiel Dynamo Dresden gegen Türkgücü München hatten Chaoten massiv Einsatzkräfte der Polizei und auch Journalisten angegriffen.

Von Monika Löffler