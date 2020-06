Dresden

Dresdens schönste Kleingartenanlage 2020 liegt in Pieschen: Der Verein „Am Waldrand“ an der Anne-Frank-Straße hat den 16. städtischen Kleingarten-Wettbewerb gewonnen. Zu diesem Anlass übergab Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) am Sonnabend den Wanderpokal „Flora“ sowie 1000 Euro Preisgeld an den Vereinsvorsitzenden Ronny Richter.

„Kreative Gärten – bunte Vielfalt“

Unter dem diesjährigen Wettbewerbsmotto „Kreative Gärten- bunte Vielfalt“ fand die Preisverleihung in der Kleingartenanlage des Gewinners aus dem Vorjahr, dem Verein „Höhenluft I“ in Dresden-Cotta, statt. „Die Vereine erfüllen eine wichtige soziale Rolle in der Gesellschaft“, sagte OB Hilbert bei der Übergabe am Sonnabend. Initiiert wird der alljährliche Wettbewerb von der Landeshauptstadt Dresden und dem Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e.V.

Im Jahr 1950 gegründet, zählt die Anlage „Am Waldrand“ mit seinen 271 Parzellen zu den großen Vereinen der Stadt. Deren freiwilliges Projekt „Grüne Gartenwege“ startete 2019 mit dem Ziel, biologische Vielfalt in der Anlage in Pieschen zu etablieren. „Die Jury war sich einig, dass Ronny Richter und sein Team dem Verein mit seiner positiven Ausstrahlung, den vielen Ideen und einem unermüdlichen Engagement weit vorangebracht hat“, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Organisatoren vergeben zusätzlich drei Sonderpreise

Den zweiten Platz belegt dieses Jahr der ehrenamtliche Verein „Neuland“ am Emerich-Ambros-Ufer. Die Kleingartenanlage in Dresden-Cotta ging bereits 2012 als Sieger hervor – und darf sich nun als Zweitbester über 500 Euro Preisgeld freuen. Der ehrenamtliche Verein „Am Tummelsbach“ in Cossebaude schaffte es als dritter aufs Siegertreppchen und wurde mit 250 Euro Preisgeld belohnt. Zusätzlich vergab die Jury drei Sonderpreise, die mit jeweils 200 Euro dotiert waren. Sie gingen an die Vereine „Am Tummelsbach“, „ Blumenau“ und „Sommerfrische“.

Insgesamt nahmen 18 Vereine am Dresdner Kleingartenwettbewerb 2020 teil.

