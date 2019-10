Dresdens evangelische Friedhöfe starten witzige Kampagne mit ernster Botschaft

Dresden

Es geht ums Sterben, aber nicht auf todernste Weise. Grüne, orange und violette Plakate an Straßen sowie im Fahrgast-Fernsehen in Bussen und Straßenbahnen werben noch bis in den November hinein für die Friedhöfe in den Dresdner Stadtteilen. Im Stil von Wohnungsannoncen machen sie darauf aufmerksam, dass ein Grab auf diesen Begräbnisstätten individuell zu gestalten und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist und dass auch Beratung und Pflege dazugehören.

Gestaltet hat die Plakate, die auch als Postkarten in Friedhofsverwaltungen, Kirchgemeinden, Blumenläden und Ortsämtern ausliegen, die Dresdner Grafikdesignerin Carolin Horbank - mit einem Augenzwinkern.

44 von 50 Dresdner Friedhöfen sind evangelisch verwaltet

„Auch nach dem letzten Umzug immer gut erreichbar“, „Eine gute Adresse in direkter Nachbarschaft“ oder „Wohnen bleiben, wo das Leben spielt“, lauten die Slogans. Ein Sarg steht zwischen Umzugskisten, vor einem Grabstein Pantoffeln. „Das ist mal was Anderes“, sagt Ellen Hönl vom Neustädter Friedhofsverband.

Vor einem der Plakate der Friedhofskampagne Ellen Hönl (Neustädter Friefhofsverband), Lara Schink (Annenfriedhöfe) und Heike Hofmann (Friedhof Striesen). Quelle: Tomas Gärtner

Gleichwohl haben die witzigen Hingucker einen ernsten Grund. „Wenn ein Sterbefall in der Familie eintritt, müssen die Angehörigen in kurzer Zeit viele langfristige Entscheidungen treffen“, sagt Lara Schink vom Verband der Annenfriedhöfe. „Leider kennen die Angehörigen den örtlichen Friedhof und seine Angebote oft nicht und entscheiden sich ohne Notwendigkeit für ein anonymes und schlecht erreichbares Grab.“

Dabei liege Dresden mit mehr als 50 Friedhöfen in Sachen Reichtum an Bestattungsorten deutschlandweit an zweiter Stelle nach Berlin und Düsseldorf. 44 dieser Friedhöfe werden von evangelischen Kirchgemeinden und Verbänden verwaltet.

Friedhöfe sind grüne Inseln im Großstadttrubel

„Dennoch nehmen wir wahr, dass immer mehr Menschen sich nicht vorstellen können, sich auf einem traditionellen Friedhof bestatten zu lassen“, konstatiert Heike Hofmann, Verwaltungsleiterin des Friedhofes in Striesen. „Viele meinen, der nächsten Generation den Weg zum Friedhof und die Grabpflege nicht zumuten zu können.“

Dabei böten die Begräbnisorte mit ihrem Fachpersonal vielfältige Möglichkeiten, eine Grabstätte so zu gestalten, dass die Individualität eines Lebens sichtbar werde. Vielen falle es schwer, bereits zu Lebzeiten darüber zu sprechen. Sie rate jedoch, dies rechtzeitig zu tun, noch vor dem Todesfall, sagt Heike Hofmann.

Die Bestattungskultur hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten in Dresden radikal gewandelt. Auf mehreren Friedhöfen werden nur noch etwa ein Zehntel der Toten in Särgen beerdigt. Die meisten hingegen entscheiden sich für eine Urne.

Anonyme Wiesen nur auf städtischen Friedhöfen

Etwa zehn Prozent ziehen eine Gemeinschaftsgrabanlage vor. Auf kirchlichen Friedhöfen verzeichnen die zumindest die Namen. „Als Christen sind wir der Ansicht, dass Gott jeden Menschen bei seinem Namen nennt, also tun auch wir es“, sagt Heike Hofmann. Anonyme Wiesen gibt es daher nur auf städtischen Friedhöfen.

Diese Bestattungsorte stellen nicht zuletzt grüne Inseln in der Stadt dar, wie Ellen Hönl sagt. „Sie sind wie ruhige Parks, wo man unzählige Vogelarten beobachten kann, wo an Bäumen, Sträuchern und auf den Wiesen der Wechsel der Jahreszeiten sichtbar ist.“

Internetseite der evangelischen Stadtteilfriedhöfe: www.dresdner-stadtteilfriedhoefe.de

Von Tomas Gärtner