Dresdens beste Schüler – Teil 3: Warum eine Oberschülerin das Ende ihrer Schulzeit bedauert

Die 16-jährige Amelie Klein hat die 107. Oberschule in Dresden besucht und gehört zu den besten Oberschülern in Sachsen. Auf ihrem Zeugnis stehen fast nur Einsen. Im DNN-Gespräch sagt sie, warum sie das Ende der Schulzeit bedauert.

Haben Sie lange zittern müssen, ob es die Traumnote wird?

Absehbar war es, ich habe mir in der 10. Klasse sehr viel Mühe gegeben. Ich wollte schon den bestmöglichen Abschluss hinbekommen. Die Vornoten waren schon sehr gut, so dass die Sorge nicht groß war. Eigentlich war ich sehr entspannt, aber ein bisschen Prüfungsangst ist immer da.

Was sind Ihre Lieblingsfächer?

Ich habe viele. Sport und Musik würde ich herausheben, wenn ich mich entscheiden müsste. Musik, weil ich sehr gern Gitarre spiele und Sport, weil ich mein ganzes Leben lang praktisch schon in der Tanzschule bin, im Kindergarten ging es los und in der 1. Klasse bin ich in den Hip-Hop umgestiegen und mache das auch bis heute. Fremdsprachen sind nicht meine Lieblingssache.

Während der gesamten Schulzeit tolle Lehrer

Ist es Ihnen zugeflogen?

Mir fällt es vielleicht leichter als manch anderem, aber ich habe mich trotzdem angestrengt, meine Hausaufgaben immer gemacht, täglich gelernt, im Unterricht zugehört und ordentlich mitgearbeitet.

Wem haben Sie am meisten zu verdanken in der Schulzeit?

Da gibt es eigentlich mehrere, meine Familie hat mich immer unterstützt. Aber auch meine Lehrer. Ich hatte einfach das Glück, während der ganzen Schulzeit tolle Lehrer zu haben, die mich immer unterstützt haben. Früher war ich eher durchschnittlich, in den letzten Jahren habe ich mich dann noch deutlich verbessert.

Haben Sie irgendjemanden in dieser Zeit vielleicht auch genervt?

Ich denke eigentlich nicht, dass es da jemanden gab. Ich bin auch zu Hause immer noch fleißig gewesen und habe geholfen.

„Schade, dass es jetzt vorbei ist“

Sind Sie als Streberin beschimpft oder gar gemobbt worden?

Nein, eigentlich überhaupt nicht. Da kamen zwar immer mal Bemerkungen, aber die waren nie böse gemeint. Der Großteil weiß, dass ich dafür hart gearbeitet habe und gönnt mir das auch.

Warum sind Sie nicht ans Gymnasium gegangen?

Das stand im Raum. Aber in der 3. oder 4. Klasse war ich eher der Meinung, dass ich lieber an der Oberschule zu den Besten gehöre, als am Gymnasium hinten dran zu sein und vielleicht die Lust an der Schule zu verlieren.

Waren Sie gern an der Schule?

Ich bin sehr gern hier gewesen, auch wenn die Schule keine besonders guten Ruf genießt. Bestimmt gibt es Rückschläge an jeder Schule. Wenn man sich anstrengt, versucht, das Beste daraus zu machen, dann hat man auch Spaß, hierher zu kommen. Ich finde es schade, dass es jetzt vorbei ist.

„Ich möchte ans Berufliche Gymnasium der Hoga“

Wie lief es in der Coronazeit?

Ich glaube nicht, dass mich das zurückgeworfen hat oder so. Ich arbeite gern selbstständig. Aber leider ist unsere Abschlussfahrt ins Wasser gefallen. Alle 10. Klassen hatten lange eine Reise nach Italien geplant, der Abschlussball ist auch komplett ins Wasser gefallen. Das ist natürlich sehr schade.

Wie geht es jetzt weiter?

In den Ferien ist jetzt erstmal nichts Großartiges geplant. Danach will ich mein Abitur noch dranhängen. Ich möchte ans Berufliche Gymnasium der Hoga. Wenn ich das Abitur habe, würde ich die Ausbildung zur Physiotherapeutin machen oder studieren. Da schaue ich einfach mal, wo es mich hinführt.

Von Ingolf Pleil