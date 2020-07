Dresdens beste Schüler – Teil 2: Was einem 1,0-Abiturienten in der Schule wichtig ist

Dresden

Valentin Franz zeigt sich trotz seines Erfolges bescheiden. „Ich hatte einfach Glück.“ Der 18-Jährige will nur ungern herausstreichen, dass ihm in der Schulzeit „alles ein bisschen zugeflogen“ ist. Er habe nie sehr viel lernen müssen. „Ich war auch etwas faul“, sagt der junge Mann. Mit 851 von maximal 900 möglichen Punkten kann sich das Ergebnis trotzdem sehen lassen. Ab 823 Punkte gilt der Abiturabschluss als Note 1,0. „Aber wir sind hier fünf, die das geschafft haben“, ist ihm wichtig. „Ich hatte an der Schule einfach Spaß, und wenn ich schon hier bin, kann ich auch mitarbeiten.“ Nicht nur nebenbei ist das auch ein großes Lob für die Lehrer am Bertolt-Brecht-Gymnasium und deren Umgang mit den Schülern.

Seine Zeugnisse zieren über die ganze Gymnasialzeit hinweg fast ausschließlich Einsen. Bis zur 10. Klasse waren auch ein paar Zweien dabei. Meist nur bei den Kopfnoten. In Betragen und Ordnung. Valentin Franz ist mit dem Wechsel nach der 4. Klasse ans Gymnasium gut zurecht gekommen, er könnte sich auch einen Wechsel nach der 6. Klasse vorstellen. „Das neue Umfeld tat gut, das war dann in der Oberstufe auch wieder so. Die Durchmischung ist sinnvoll.“

Anzeige

Klavier statt Fußball

Neben der Schule bleibt genügend Zeit für Hobbys. In der fünften Klasse ist er schon in den Chor eingetreten. Er hat Klavier gespielt, auch mal Tennis. „Im Fußball war ich nie gut.“ Beim Volleyball gefällt es ihm, im Team mit anderen an einem Strang zu ziehen. Im Sommer ist er viel in Leuben an der Wasserskianlage.

Weitere DNN+ Artikel

So kann er leicht darüber hinwegsehen, dass er mit seinen Leistungen auch mal Missgunst auf sich zieht. „Eine richtige Eskalation gab es nie und meine Freunde hatten nie ein Problem damit.“ Beim Abiball gab es eine Gemeinschaftszigarre. „Die nächste soll es geben, wenn jemand von uns heiratet – es wird also noch eine Weile dauern.“ Viel mehr Laster ist nicht.

Arbeitseinsatz in den Ferien

In den Ferien will er viel am Wasser sein, beim Palais Sommer in der Gastronomie arbeiten. Eine Barcelona-Reise ist der Coronapandemie zum Opfer gefallen. „Aber die wird nachgeholt.“ Gerade hat er sich für ein Medizinstudium in Dresden, Lübeck oder Regensburg beworben. Da ist er vorgeprägt, seine Mutter ist Ärztin, seine Großmutter auch. Aus diesem Berufsziel entsprang auch viel Eigenantrieb für die Schule. „Ich brauchte Ergebnisse.“

Ein Teil der Studienplätze wird über Ranglisten vergeben, die auf der Punktzahl des Abiturzeugnisses basieren. „Aber nicht jeder 1,0-Abiturient wird automatisch ein guter Arzt“, meint Valentin Franz und hat einen Plan B im Kopf, falls sich Medizin doch nicht als das Richtige herausstellen sollte. „Dann studiere ich Lehramt, Geschichte und Biologie.“ Gerade zu Geschichte hätten viele keine Lust. „Aber wenn man das gut macht, kann man auch die Schüler dafür begeistern“, meint Valentin Franz. Das hat er an seiner Schule erlebt.

Von Ingolf Pleil