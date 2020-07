Dresden

Sarah Knoll ist froh, dass sie es geschafft hat. „Es waren drei stressige Jahre, aber es war es wert.“ Die 19-Jährige kommt aus der Lommatzscher Pflege und hat sich erst gegen Ende der Oberschule für den Weg zum Studium entschieden. Ein Praktikum in einem Labor weckte die Begeisterung für die Naturwissenschaften. „In der 5. Klasse hätte ich noch gar nicht genau gewusst, was ich machen will, ob ich dazu Abitur brauche.“ Also macht sie nach der Grundschule erstmal an der Oberschule weiter, beides in Lommatzsch. „Mit dem Realschulabschluss stehen auch viele Wege offen.“ Das hört der Kultusminister sicher gern, doch Sarah Knoll ist der lebhafte Beweis dafür.

Als das Interesse am Studium reift, denkt sie zuerst an Sprachen, an eine spätere Arbeit als Dolmetscher. Englisch liegt ihr. Doch dann hinterlässt das Labor-Praktikum seine eindrücklichen Spuren. Dazu kommt ein Besuch beim Tag der offenen Tür im Beruflichen Schulzentrum Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal. Dort am beruflichen Gymnasium kann sie das Abitur mit der Fachrichtung Biotechnologie kombinieren. „Hier ist es einfach schön“, sagt sie und meint vor allem das gute Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern. „Mit denen kann man alle Probleme bereden.“

Anzeige

Weniger Freizeit

Sarah Knoll ist ehrgeizig. „Ich möchte immer das bestmögliche Ergebnis herausholen.“ Selbst wenn sie eigentlich davon ausgeht, dass sie etwas beherrscht, bereitet sie sich intensiv auf Prüfungen vor. „Ich setze mich auch hin, wenn ich denke, es ist zu schaffen.“ Ihr Vater ist Landwirt, die Mutter im Handel tätig. „Meine Eltern hätten mir auch nicht den Kopf abgerissen, wenn ich mal schlechte Noten gehabt hätte.“ Doch dazu lässt sie es nicht kommen. An Grund- und Oberschule läuft es ohne größere Mühe. „Ich habe immer etwas gemacht, aber am Gymnasium war es dann schon deutlich schwerer.“ So gibt es weniger Freizeit als noch an der Oberschule. Und wieder ist sie froh, nicht schon in der 4. Klasse ans Gymnasium gewechselt zu sein. „Lieber drei stressige Jahre als acht“, sagt Sarah Knoll.

Weitere DNN+ Artikel

Die Coronazeit machte die Sache nicht leichter. „Es war schon anstrengender als in der Schule.“ Gleich für mehrere Fächer gab es da die Aufgaben für den Heimunterricht und die Frist, bis wann alles fertig sein muss. „Das ist natürlich nicht so einfach, wenn es bei uns zu Hause gefühlt kein Internet gibt und die Aufgaben auch mal erst am nächsten Tag ankommen.“ So ist das in Poititz, einem kleinen Örtchen bei Lommatzsch. Anfangs haben ihre Eltern sie nach Dresden zur Schule gebracht. Sobald sie 18 war, hat sie den Führerschein gemacht und ist Tag für Tag gependelt.

Beim Mathe-Abi dachte sie, alles war umsonst

Das war mit dem häuslichen Lernen nicht nötig, aber die Vorbereitungen auf die Prüfungen hat das nicht gerade erleichtert. Sie übt mit alten Abis für das ungeliebte Mathe. Sie ist zuversichtlich. „Du schaffst das, glaubte ich, aber als ich vor den Aufgaben saß, dachte ich, es war alles umsonst.“

So schlimm ist es letztlich nicht gewesen. Sie schafft die 1,0. „Irgendwas über 850 Punkte, so genau weiß ich das gleich gar nicht.“ Jetzt ist erstmal Erholung angesagt. Die geplante London-Reise mit ihrem Freund vereitelt die Coronapandemie, für die Quarantäne-Regeln auf der Insel hätten sie gar nicht genügend Zeit. „Wir werden zu Hause bleiben und entspannen.“ In Leipzig will sie ab Herbst Chemie studieren. Forschung oder Forensik kann sie sich vorstellen. Welchen Weg sie dann genau einschlägt, wird sich wieder ergeben.

Von Ingolf Pleil