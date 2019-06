Dresden

Neue Aufgabe für Dresdens wohl bekanntesten Richter Hans Schlüter-Staats: Der Jurist wird neuer Vorsitzender des Staatsschutz-Senats am Oberlandesgericht Dresden (OLG). Das kündigte am Montag OLG-Präsident Gilbert Häfner an. Die Personalie war schon lange im Gespräch, aber der Vollzug ließ noch auf sich warten.

Grund: Schlüter-Staats musste erst noch das Urteil im Infinus-Strafverfahren vorlegen. 165 Verhandlungstage hatte die Wirtschaftsstrafkammer benötigt, bis sie das Urteil im Juli 2018 mündlich verkünden konnte. Ehe das schriftliche Urteil nicht fertig war, wurde Schlüter-Staats nicht befördert. Die sechs Angeklagten sind in Revision vor den Bundesgerichtshof gezogen. Da kommt es auf jedes Detail an – auch auf die Frage, ob der Vorsitzende der Wirtschaftsstrafkammer das schriftliche Urteil unterschrieben hat oder der Vorsitzende eines OLG-Senats.

Am 8. April um 23.57 Uhr ist laut Häfner das schriftliche Infinus-Urteil eingegangen, am 10. April wurde Schlüter-Staats zum Senatsvorsitzenden ernannt. Eigentlich hatte er nach den umfangreichen Wirtschaftsstrafverfahren etwas kürzer treten wollen und eine Berufungskammer am Landgericht übernehmen wollen. Daraus wird nun nichts. Der Staatsschutzsenat hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen und verhandelt Prozesse wie gegen die Mitglieder der rechtsextremen „Gruppe Freital“ oder verbrecherischer Organisationen im Ausland.

2006 hatte Schlüter-Staats den Prozess gegen den damaligen Dresdner Oberbürgermeister Ingolf Roßberg (FDP) und seinen Fluthilfekoordinator Rainer Sehm geleitet. Der Jurist glänzt in jedem seiner Prozesse mit umfassender Aktenkenntnis und ist für seine rhetorischen Qualitäten bekannt.

Von Thomas Baumann-Hartwig