Dresdens Tourismus am Boden: Wann kommt die Exit-Strategie?

Dresden

Die Tourismusbranche steht seit einem Jahr still. Denn für viele Bereiche ist der Lockdown bis heute nicht vorbei. Das wird sich in absehbarer Zukunft auch nicht ändern. Doch die Rufe nach einer Exit-Strategie werden lauter und lauter: Was die Firmen dringend benötigen, ist Zuversicht. Eine klare Perspektive. Hoffnung.

Nichts davon bietet ihnen derzeit die Politik, weder auf Landes- noch auf Bundesebene. Wie und wann die Dresdner Touristiker zurückkehren können ins gesellschaftliche Leben, bleibt ungewiss. Der Lockdown soll für Tourismus, Gastronomie, Kultur und Freizeitbereich bis mindestens Ende März gelten. Selbstständige, Kleinunternehmen und Mittelständler empfanden das als weiteren Schlag ins Gesicht.

Kommt Kretschmers Osterabsage zu früh?

Zuletzt hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) jede aufkeimende Hoffnung für das Ostergeschäft zertrümmert, als er in einem Interview nolens volens den Osterurlaub absagte. Sub-Botschaft: Hotels und Restaurants bleiben zu. Eine Ankündigung ohne Not, denn niemand weiß, wie Anfang April die Infektionszahlen aussehen.

Der Landestourismusverband Sachsen reagierte auf Kretschmers Äußerung mit Unverständnis. Das führe zu erheblicher Verunsicherung bei Unternehmen und Gästen, kritisierte Präsident Rolf Keil am Montag in Dresden. Gleichzeitig verwies er auf die seit Wochen fallenden Inzidenzwerte. „Sowohl die Branche als auch die Menschen, die zunehmend Sehnsucht nach einem normalen Leben haben, brauchen Ermutigung und Perspektiven“, forderte er.

28,6 Prozent geringer fiel die Auslastung an Gästebetten in Dresden im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 aus. Regulär ist der Dezember für städtische Hotels und Gästehäuser einer der umsatzstärksten Monate. 2,05 Millionen Erwerbstätige hatten im Jahr 2020 ihren Arbeitsplatz im Freistaat Sachsen. Das sind rund 24.000 Personen beziehungsweise 1,2 Prozent weniger als im Vorjahr 2019. Als Ursache führt das Statistische Landesamt Sachsen die Auswirkungen der Coronapandemie an.

Auch Axel Hüpke, Präsident des sächsischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, der sich für eine sinnvolle Öffnungsstrategie einsetzt, kündigte an, noch in dieser Woche ein klärendes Gespräch mit Kretschmer führen zu wollen. Es sei an der Zeit, konkrete Schritte für eine Wiedereröffnung des Gastgewebes festzulegen, so Hüpke. So empfinden es auch Dresdens Touristiker. Denn während die Politik streitet, fehlen ihnen weiter die Umsätze. Zugleich wachsen Zweifel und Ängste.

Viele Arbeitskräfte sind bereits in andere Berufsfelder abgewandert oder beantragen Hartz IV, erzählt etwa Carola Knipping, eine selbstständige Gästeführerin aus Dresden. Die Krise betrifft nämlich nicht nur Hotels und Restaurants, Kultureinrichtungen und Museen, sondern auch Reiseveranstalter, Incoming-Unternehmen, Eventagenturen, Gästeführer und Kongressagenturen.

Und mit ihnen leiden auch alle Partner und Zulieferer daran, dass Privatreisen und Veranstaltungen seit Monaten untersagt sind und Geschäftsreisen auf ein absolutes Minimum reduziert sind.

Von Sabrina Lösch