Dresdens Tourismus-Leitsystem wird in die äußeren Stadtteile erweitert

Die Stadt Dresden will ihr Informationsangebot für Touristen verbessern. Im Jahr 2018 beauftragte der Stadtrat deshalb die Verwaltung, ein Maßnahmenkonzept für die Herstellung eines „Touristischen Fußgängerleitsystems“ zu entwickeln. Den Stand der Dinge stellte Karolin Kramheller, Referentin im Geschäftsbereich Kultur und Tourismus der Stadt, jetzt im Stadtbezirksbeirat Loschwitz vor. Denn: Bislang gibt es ein Info-System für Touristen nur innerhalb des 26er-Rings; künftig sollen auch die äußeren Stadtbezirke einbezogen werden.

Zudem soll das neue Leitsystem mehr Informationsdichte bieten, neben den üblichen Sehenswürdigkeiten etwa Vorschläge für Stadtspaziergänge, Angebote für Familien und Sport, Hinweise zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Barrierefreiheit und mehr Digitalisierung. Ziel ist des Weiteren, über QR-Codes die Möglichkeit zu geben, sich mit vielfältigen weiteren Angeboten im Netz zu verlinken. Auch mehr Sprachen wären so möglich, auf den Stelen selbst sollen die Informationen deutsch und englisch gegeben werden.

Bessere Gestaltung und Sichtbarkeit

Das verbesserte Angebot wird aus Stelen in verschiedenen Größen mit Umgebungskarten und Info-Tafeln und zusätzlich Hinweisschildern bestehen. Vorschläge im Auftrag der Stadt hat die Agentur unit-design in Frankfurt entwickelt, ein Spezialist für Leit- und Informationssysteme. Die Verbesserung des bisherigen Systems soll nicht nur in der Ausweitung über das Stadtzentrum hinaus bestehen, sondern auch in besserer Gestaltung und Sichtbarkeit. Das bestehende Info-System sei „relativ unauffällig“, sagte Karolin Kramheller. „Es sollte sich gut einpassen – das gelang so gut, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt.“

Viele Informationen, dabei übersichtlich, und gute Sichtbarkeit – das sind also die Voraussetzungen für ein neues touristisches Leitsystem. Wenn der Stadtrat es in Auftrag gibt, könnte es in fünf bis zehn Jahren sukzessive umgesetzt werden, vermutete Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth. Aus dem Stadtbezirksbeirat kam die Anregung, mit Stelen auch auf „kleinere“ Sehenswürdigkeiten im Stadtteil hinzuweisen. „Wenn stadtweit alle Stelen aufgestellt werden, wie es gewünscht wird“, erklärte Karolin Kramheller, würden sich die Kosten auf rund eine Million Euro belaufen.

Der Stadtbezirksbeirat stimmte schließlich einstimmig dafür, dem Stadtrat die Umsetzung des Maßnahmenkonzepts zu empfehlen. Eine Mehrheit fand auch der Antrag von Rüdiger Liebold für die AfD, den er ausdrücklich als Ergänzung zu dem Tourismus-Leitsystem verstanden wissen wollte: die Aufwertung des Radwegs beiderseits der Elbe mit zusätzlichen Hinweisschildern.

Das Konzept solle insbesondere auf den Fahrradtourismus abzielen. Auch wenn kritisiert wurde, dass die Radwege schon jetzt zu Stoßzeiten kaum ausreichen für die Menge an Radlern und eigentlich erstmal erweitert werden müssten, erging der Auftrag an den Oberbürgermeister, bis Ende Juni die Kosten für eine bessere Beschilderung zu prüfen und dem Stadtrat vorzulegen.

