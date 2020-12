Dresden

Sie ist das 26. Stollenmädchen. Johanna Meitzner ist 21 Jahre alt, gebürtige Dresdnerin und hat eine Ausbildung bereits in der Tasche, eine zweite auch fast abgeschlossen. Seit Oktober repräsentiert sie in traditioneller Robe sogar über Weihnachten hinaus den Dresdner Christstollen – trotz Corona. Wegen der Pandemie muss sie auf vieles verzichten, was die Arbeit eines Stollenmädchens ausmacht. Wie geht es ihr damit?

Die Adventsaison 2020 ist eine außergewöhnliche: Messen und Großveranstaltungen fallen aus, das Stollenfest wurde abgesagt und der Riesenstriezel gar nicht erst gebacken. In der Folge gab es für das Stollenmädchen auch nichts anzuschneiden. Davon lässt sich Johanna Meitzner aber nicht die Stimmung verhageln. Zu tun gibt es nichtsdestotrotz allerhand. „Es ist zwar schade, dass so viele Termine ausfallen“, sagt sie. Doch den wichtigsten Teil der Arbeit kann ihr selbst das Virus nicht nehmen: in der Stube weiter Stollen backen.

Die Nachfrage am Dresdner Christstollen sei merklich stabil. „Es freut mich zu sehen, dass die Leute trotzdem weiter zu uns kommen, um unseren Stollen zu kaufen“, sagt die 21-Jährige. Eingeschränkt durch die Pandemie fühlt sich die junge Frau nicht.

Vom Traum eines eigenen Cafés zum Stollenmädchen

Johanna Meitzner ist ausgebildete Konditorin und absolviert derzeit eine Lehre in der Guckbackstube der Bäckerei Morenz in Striesen. Bereits in der achten Klasse entdeckte sie ihre Leidenschaft für Torten. „Da war für mich klar, dass ich eine Ausbildung zur Konditorin machen wollte“, erinnert sich das Stollenmädchen.

Warum sie sich für eine weitere Lehre entschieden hat? Johanna Meitzners Traum war es, ein eigenes Café zu führen. „Eigentlich wollte ich nur mit Sicherheit wissen, was meine Bäcker machen“, sagt das 26. Stollenmädchen. Mittlerweile begeistert sie sich für die Vielfalt des Handwerks. Dass sie zwei Ausbildungen anstrebt, hat sich für Johanna Meitzner als Vorteil bei der Auswahl des Stollenmädchens erwiesen: Andreas Wippler vom Schutzverband Dresdner Stollen e.V. bezeichnete sie bei ihrer Vorstellung im Oktober als „Botschafterin des Genusshandwerks hoch drei“. Seit 1995 wählt der Verband eine Vertreterin seiner Marke aus. Die Kriterien dazu sind streng: Johanna Meitzner verfüge über eine praktische Ausbildung, gute Noten in der Theorie sowie ausgezeichnetes Fachwissen zu Ernährung und Agrarwirtschaft.

Meisterin im Rennrodeln

Neben ihrer Leidenschaft für Torten und Stollen war Johanna Meitzner auch sportlich aktiv. Im Jahr 2013 wurde sie beim Rennrodeln deutscher Meister im Mannschaftswettbewerb der B-Jugend. Seit 2016 widmet sich die Dresdnerin aber ganz dem Backen.

„Es ist eine große Ehre für mich, dass ich das 26. Stollenmädchen sein darf“, sagt die 21-Jährige. Als Bäcker stehe man nur in der Stube. „Aber ich komme im nächsten Jahr viel rum, auch wenn wegen Corona weniger Termine anstehen als üblich.“ Sie freue sich darüber, Einblicke in die Abläufe des Stollenschutzverbandes zu erhalten und vor allem den Dresdner Christstollen repräsentieren zu dürfen.

Ein Jahr lang wirbt sie in barocker blauer Robe mit weißem Kragen für das Traditionsgebäck, dessen Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen.

Von Sabrina Lösch