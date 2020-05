Mehr Dresdner Stadtkinder wollen und sollen Rehe angucken

Dresden

Mit Blick auf das wachsende Interesse junger Dresdner an Klima- und Naturschutz möchten die Loschwitzer Stadtbeiräte, dass in der Heide ein „Waldpädagogisches Zentrum“ entsteht. Sie folgten einem Vorschlag von CDU-Stadtrat Matthias Dietze, dafür eine gemeinsame Lösung von Stadt und dem Sachsenforst zu finden.

„Die Nachfrage von Dresdner Schulen nach solchen Angeboten übersteigen schon jetzt die Kapazitäten der Förster“, betonte Stadtrat Dietze. „Unsere Idee ist aber: für jedes Kind in der Stadt wenigstens ein Waldtag.“

Anzeige

Ob Dresdens Stadtrat das Geld rausrückt?

Im „Waldpädagogische Zentrum“ wollen Förster und Pädagogen Schülern und anderen Kindern Waldführungen, Waldjugendspiele und Tierbeobachtungen ermöglichen, das Verständnis der Stadtkinder für das Zusammenspiel zwischen Mensch, Tier und Pflanzenwelt stärken und ihr Umweltbewusstsein un­terstützen. „Dabei besitzen diese waldpädagogischen Angebote vi­tale Bedeutung, da hier die Lücke zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten geschlossen werden kann“, heißt es im CDU-Antrag. „So ein Angebot würde gut in den Stadtbezirk hineinpassen“, warb auch der Loschwitzer Stadtbezirksbürgermeister Christian Barth für das Projekt.

Weitere DNN+ Artikel

Vorgesehen sind laut Konzept zwei Standorte: an der ehemaligen Baumschule im Revier Bühlau sowie im Albertpark. Dazu müsste die Stadt allerdings die existierenden Gebäude am Spielplatz im Albertpark so in Schuss bringen, dass dort Kinder bei Regen unterkommen, etwas essen und auf die Toilette gehen können. Außerdem soll das Rathaus ei­nen Waldpädagogen für das Zentrum einstellen. Der Sachsenforst wiederum kümmert sich um den Standort an der früheren Baumschule und stellt einen weiteren Experten für das Projekt bereit.

Die Blockhütten sind teils sanierungsbedürftig. Quelle: Heiko Weckbrodt

Die Kosten für die Rathauskasse schätzte Stadtrat Dietze auf etwa 80.000 bis 120.000 Euro Personalkosten pro Jahr für den Waldpädagogen sowie auf einmalig rund 40.000 bis 60.000 Euro für die neue Innenausstattung der Waldpark-Gebäude. Zwar waren die Loschwitzer Beiräte skeptisch, ob der Stadtrat dieses Geld herausrückt, da Finanzbürgermeister Pe­ter Lames (SPD) eben erst eine Haushaltssperre verhängt hat. Dennoch votierten sie für das Zentrum – auch wenn es womöglich erst später realisiert werden kann.

Von Heiko Weckbrodt