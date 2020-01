Dresdens Stadtbezirksbudgets: Nur Alt- und Neustadt gaben alles aus – warum?

Dresden

Die 2019 zum ersten Mal bereitgestellten Stadtbezirksbudgets wurden nur zu 56 Prozent abgerufen. In der Altstadt und der Neustadt aber ist alles Geld komplett ausgegeben. Wie geht das? André Barth, Stadtbezirksamtsleiter in beiden Bezirken, erklärt es im DNN-Interview.

Frage: Herr Barth, 56 Prozent sind der Durchschnitt beim Abruf der Stadtbezirksbudgets im vergangenen Jahr. Ihre beiden Amtsbezirke liegen bei glatt 100 Prozent. Haben Sie dafür eine Erklärung?

André Barth: Altstadt und Neustadt sind Innenstadtbezirke. Dort gibt es sehr viele Projekte, Ideen, Aktionen und eine interessierte Bürgerschaft. Man kann nicht alle Stadtbezirke über einen Kamm scheren, jeder ist besonders mit seinen Herausforderungen. Aber wir haben uns auch rechtzeitig eine Strategie zurechtgelegt.

Welche denn?

Wir wussten ja, dass diese Stadtbezirksverfassung kommt, hatten deshalb einen wachen Blick für Projekte, die darunter fallen könnten, und haben schon 2018 Werbung gemacht, so dass wir tatsächlich sogar noch 2018 den ersten Antrag auf dem Tisch hatten.

Nichts für später aufgespart

Ich bin dann zeitig auf unsere Stadtbezirksbeiräte zugegangen, und wir haben Anfang Februar eine Art Haushaltsklausur gemacht. Dort haben wir die Grundsätze der Stadtbezirksverfassung und der Budgetierung besprochen und uns auf Strategien geeinigt. Ich habe vorgeschlagen, dass wir mal schauen, welche Projekte, Ideen und Maßnahmen der Stadtbezirksbeirat immer schon umsetzen wollte und welche Projekte, die dazu passen, schon bei den Fachämtern liegen.

Die zweite Geschichte war, dass wir uns keinerlei Bindungen auferlegt haben. Wir haben also auch nichts aufgespart für die späteren gewählten Stadtbezirksbeiräte.

Warum war Ihnen das wichtig?

Weil man immer auch im Hinterkopf behalten muss, dass das alles Zeit braucht. Erst dauert es eine Weile, bis ein Beschluss gefasst wird, und dann braucht es ja auch immer noch die Zeit der Umsetzung. Und je später man da ist, umso weniger kann man umsetzen. Deshalb bin ich schon Anfang des ersten Quartals quasi von Pontius zu Pilatus gerannt und habe versucht, so viele Maßnahmen wie möglich anzuschieben. Ausdrücklich immer zusammen mit unseren Stadtbezirksbeiräten. Wir waren uns einig, dass wir das so angehen.

Gelebte und erlebbare Demokratie in der Johannstadt

Aber mal Hand aufs Herz, haben sie am Jahresende nicht noch schnell Geld unter die Leute gebracht, damit es bei der Diskussion um die Summe für 2020 nicht heißt, Sie hätten ja gar nicht so viel gebraucht?

Nein, überhaupt nicht. Wir hatten in der Altstadt nach der Sommerpause bereits über 68 Prozent des Geldes ausgegeben, in der Neustadt sogar über 71 Prozent – eben auch, damit man hinten raus noch wirksam wird. Und dass das Geld in derselben Höhe auch für 2020 da sein wird, war ja von vornherein klar, weil der Stadtrat einen Doppelhaushalt beschlossen hatte.

Welchen Einfluss hatte es denn, dass die Johannstadt Modellstadtteil für eine Menge Zukunftsprojekte ist?

Das Förderprojekt „ Soziale Stadt“ hat natürlich einen großen Einfluss. Der Bund hat uns die Verwaltung des Stadtteilfonds und die wissenschaftliche Begleitung bezahlt. Das Geld haben wir über die Stadtbezirksförderung zur Verfügung gestellt. Das hat viele Vorteile und eine Multiplikatorenfunktion. Die Stadtteilvereine können damit kleinere, weiträumigere Projekte initiieren. Wir haben – das ist, glaube ich, ganz wichtig – damit gelebte und erlebbare Demokratie, sprich Selbstwirksamkeitserfahrung.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wenn sich Bürger engagieren wollen, zum Beispiel einen Bienengarten errichten, das war so ein Projekt, dann sind die relativ schnell in die Umsetzung ihrer Idee gekommen. Dieses Reallabor, das wir dort haben, der Stadtteilverein, ist ja eine Erprobung, die gegebenenfalls auch für andere Stadtteile angewendet werden kann. Also hat es den zusätzlichen Effekt, dass wir mit unseren Mitteln diese Erprobung unterstützen.

Selbsttragende Vereinsstrukturen als Ziel

Der Stadtbezirksbeirat ist unserem Vorschlag gefolgt, dass wir den Stadtteilverein mit einem Teil unserer Mittel ausstatten – für ein knappes halbes Jahr zwei Euro pro Einwohner. Dadurch wurde das Zukunftsstadt-Projekt überhaupt erst möglich. Ziel ist ja auch, das muss man immer im Blick behalten, dass dieser Stadtteilverein irgendwann einmal zu selbsttragenden Strukturen kommen soll. Auch deshalb ist das gut investiertes Geld.

Dass dieser Effekt zu funktionieren scheint, sieht man ja schon daran, dass der Stadtteilverein von der Wohnungsgesellschaft Johannstadt 12.000 Euro privates Geld bekommen hat. Das ist schon toll, dass ein privater Investor das Vertrauen in diese Strukturen hat.

Im Stadtbezirksbeirat klangen aber auch Befürchtungen an, dass über diese Weitergabe eines Teils der zehn Euro pro Einwohner, die Ihnen zur Verfügung stehen, der Gestaltungsspielraum des Gremiums kleiner wird. Wie stehen Sie dazu?

Das muss man unter dem Aspekt sehen, dass wir ja gerade mal zwei Stadtteilvereine haben, in der Johannstadt und in Pieschen, und dass wir uns in der Erprobungsphase befinden, mit dem Ziel selbsttragender Strukturen, also die Finanzierung zurückzunehmen. Ich glaube nicht, dass in jedem Stadtbezirk tatsächlich auch so ein Stadtteilverein entsteht. Der Stadtteilverein Johannstadt ist ja auch noch eine besondere Geschichte, der das klitzekleine Fördergebiet in seiner Wirkung größer und irgendwann einmal überflüssig machen soll.

Neustadt: Geld gegen Wildpinkeln, für Gehwege und grüne Oasen

Kommen wir zu der spannenden Frage: Wofür haben Sie denn nun über eine Million Euro ausgegeben?

Vielleicht mal ein paar interessante Fakten: Wir haben in die Förderung von Projekten in der Altstadt 16 Prozent des Budgets gegeben. Das sind im Summe 92.919 Euro. In der Neustadt waren es mit 91.520 Euro rund 18 Prozent.

Wir haben in der Neustadt zum Beispiel die Freiluftoase gefördert, einen abgeschatteten Ort an der 103. Grundschule, an dem Kinder Hausaufgaben machen, sich erholen können. Außerdem haben wir 138.000 Euro in die Gehwegsanierung gesteckt und damit den Anwohnern zeitiger vernünftige Gehwege schaffen können.

Wir haben Geld in die Wegesanierung im Alaunpark gesteckt und in die Kampagne „Die guten Geister der Neustadt“ gegen Wildpinkeln, Müll, Scherben, Lärm. Wir haben das BRN-Büro mit 15.000 Euro gefördert und Geld in die Planung des Scheune-Umfeldes gesteckt. Die Scheune wird saniert. Unsere Denke war: Wir müssen auch das Umfeld mit anfassen. Wir haben Geld gegeben in die Planung der Westerweiterung des Alaunparks, damit wir dort mal diese Spielmodule hinstellen können, Klettermodule und solche Sachen.

Und wir haben Geld gegeben für die Pflanzkübel an der Hechtstraße, Kreuzung Erlenstraße/Fichtenstraße, wo wir das Problem hatten, dass die Gehwegvorstreckungen zugeparkt waren: Petition der Anwohner, Radbügel hin, dann geht das Hechtfest nicht, also haben wir diese Zwischenlösung erarbeitet.

Altstadt: Affen, Plastiken und wiederum Gehwege

Und in der Altstadt?

Für die Lehrstellenbörse Johannstadt ist Geld gegeben worden. Dann haben wir die Sandsteinplastiken am Krankenhaus Friedrichstadt gerettet – Themistokles und Tomyris, die Königin der Skythen, die den Kopf des Perserkönigs Kyros in ein Gefäß mit Blut taucht. Wir haben Planungsleistungen für Wegesanierungen im Blüherpark bezahlt und in die Pflanzung von Straßenbäumen investiert.

Was mich sehr gefreut hat: wir haben Geld gegeben für die Planungen am Orang-Utan-Haus. Der Zoo hat schon eine deutliche Wirkung in der Altstadt.

Wir haben auch Geld gegeben in die Planung der Kletteranlage im Ostragehege, damit es dort vorwärts geht, und für die Neuplanung der schnöden Zufahrt zum Bramschgelände. Der eigentliche Quartiersplatz am Kontorhaus hat wenig Aufenthaltsqualität. Das soll verbessert werden. Übrigens ein Vorschlag, der aus dem Stadtbezirk kam. Und wir haben Geld investiert in die Spiel- und Bewegungsfläche Johannstadt neben dem Abenteuerspielplatz.

Schnellere Realisierung städtischer Projekte

Sind da nicht, Beispiel Wegesanierung, auch Dinge dabei, die eigentlich Aufgabe der Stadt wären?

Wir nutzen damit die Möglichkeit, Stadtbezirksprojekte, die wir wollen, die aber in der Zentralverwaltung umgesetzt werden müssen, zu befördern, indem wir quasi ein Sahnehäubchen obendrauf setzen und damit eine schnellere Realisierung erreichen. Wenn die Stadtverwaltung sagt, wir haben das vor, aber wir haben jetzt kein Geld, dann können wir sagen, wir unterstützen mit Geld und dafür macht ihr es aber jetzt. Das ist unser Steuerungselement.

Gibt es Dinge, wo sie im Nachhinein sagen, hier hätte ich gern mehr Geld gegeben und da vielleicht weniger?

Nein, wir haben alles richtig gemacht. Auch deshalb, weil es eine demokratische Entscheidung des jeweiligen Gremiums des Stadtbezirks gewesen ist. Für die gute Zusammenarbeit gebührt unseren Stadtbezirksbeiräten großer Dank. Auch unseren Fachämtern, die trotz viel Arbeit, die das mit sich bringt, unseren Dingen gefolgt sind.

Sie haben den Stadtbezirksbeirat informiert, dass die Stadt plant, dort, wo es das noch nicht gibt, ein zentrales Stadtteilmanagement einzurichten und dass sie damit nicht ganz glücklich sind. Was stört Sie?

Ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil es ja noch eines Stadtratsbeschlusses bedarf. Aber die Überlegung, die ich angesprochen habe, ist die: Wenn man solche Stadtteilmanager einführt und sagt, dort, wo man schon sowas hat, mache ich das nicht, ist es natürlich eine Ungleichbehandlung.

Der Stadtteilmanager in der Johannstadt hat nur ein winzig kleines Gebiet mit genau festgelegten Aufgaben und die Kümmerin in der Neustadt ja die gesamte Neustadt mit einem offenen Aufgabengebiet – nämlich der Gemeinwesenarbeit. Das Problem ist, dass der Stadtteilmanager im Fördergebiet „ Soziale Stadt“ nicht das Gebiet vergrößern, weitere Aufgaben annehmen kann und nicht Mitarbeiter der Verwaltung ist. Das winzige Gebiet in der Johannstadt zur großen Altstadt ist dann ein Missverhältnis.

Mittel immer nur für ein Jahr bewilligt

Welche Projekte stehen für dieses Jahr auf der Agenda?

Der Prozess der Abstimmung mit unseren Fachämtern läuft genauso. Das heißt, dass ich zunächst einmal für den Stadtbezirksbeirat schaue, welche Wünsche und welche umsetzbaren Projekte sind da, wo können wir also unsere Prioritäten setzen.

Dann werde ich versuchen, Wert auf stadtklimatische, stadtökologische Maßnahmen zu legen, also dass wir zum Beispiel Bäume pflanzen, Projekte wie überdachte Haltestellen mal angehen, weil ich auch dort spüre, dass das Intention der beiden Stadtbezirksbeiräte ist. In der Neustadt wollen wir uns um die Aufwertung des Waldspielplatzes kümmern. Planungen anschieben. Wir wollen die Geisterkampagne fortsetzen und Anwohnerideen umsetzen, wie zum Beispiel eine Tischtennisplatte auf dem Bischofsplatz.

Wir haben das Projekt Chancen für die Chancenlosen ja bereits gefördert und werden natürlich die Stadtteilprojekte fördern, wobei auch hier die Luft langsam dünner wird. Ich denke, dass wir auch irgendwann an die Stelle kommen, dass wir entweder ablehnen oder kürzen müssen. In der Altstadt werden wir uns auch um Gehwegsanierungen und Baumpflanzungen kümmern.

Mehr Projekte, dazu Projekte, die weitergeführt werden müssen – reicht da das Geld überhaupt noch?

Es gibt schon ein paar Projekte, die einer Fortführung bedürfen, aber alle Antragsteller wissen, dass die Mittel immer nur für ein Jahr bewilligt werden und kein Anspruch auf Folgemaßnahmen besteht. Einerseits beschließen wir das so und zum anderen schreiben wir das in die jeweiligen Bescheide rein.

Die Projekte mit einer möglichen Fortführung wurden auch im Stadtbezirksbeirat unter diesem Aspekt diskutiert. Es sind aber nicht so viele, die direkt modular aufgebaut sind. Das muss der Stadtbezirksbeirat von Fall zu Fall entscheiden. Es gibt keinen Anspruch. Ich hoffe auch auf eine größere Unterstützung privater Investoren und bin da optimistisch.

Stadtbezirksbudgets Dresden 2019 Quelle: DNN

Von Holger Grigutsch