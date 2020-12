Dresdens Schulen und Kitas bereiten sich auf den Lockdown vor

Dresden

Nach der vom Freistaat angekündigten Schließung von Kitas und Schulen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ab Montag ist lediglich noch ein Teil der Einrichtungen für den Notbetrieb geöffnet.

Sind die Schulen vorbereitet?

Der Lockdown sei nicht die schlichte Schließung der Einrichtungen, sondern eine Phase der „häuslichen Lernarbeit“, hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei der Verkündung der Entscheidung nachdrücklich betont. Technisch sieht die Stadt die Schulen dafür grundsätzlich gewappnet. „Wir sind gut vorangekommen“, meint Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU). Er denkt dabei vor allem an 4300 Laptops, die vom Bund finanziert worden sind und vor allem an bedürftige Schüler verteilt werden sollen. Der Teufel steckt im Detail.

Anzeige

Wie arbeiten die Schüler jetzt?

In der 30. Grundschule an der Hechtstraße sind die Kinder das Arbeiten mit Wochenplänen gewohnt, erklärt Schulleiter Mathias Gläsel. Daran werde auch im „Lockdown“ festgehalten. Die Erfahrungen aus der ersten Pandemiewelle im Frühjahr seien auch hilfreich. Seither arbeite sich die Schule in Lernplattformen wie „Lernsax“ immer tiefer ein.

Für die 460 Schüler hat die 30. Grundschule acht Geräte von den Corona-Laptops des Bundes abbekommen. Gläsel ist aber der Ansicht, dass die technische Ausstattung in der Schule und bei den Schülern zu Hause grundsätzlich ausreicht, auch wenn an der Schule noch nicht von schnellem Internet die Rede sein kann. Im Frühjahr waren letztlich 40 bis 50 Kinder in der Notbetreuung.

Genügt die technische Ausstattung?

An der 117. Grundschule in der Südvorstadt-Ost beispielsweise werden die Kinder ihre Pläne und Arbeitsmaterialien am Freitag mit nach Hause nehmen. „Wir können an unserem Standort nicht davon ausgehen, dass alle Familien einen Drucker besitzen“, erklärt Schulleiterin Anna-Maria Feig gegenüber den DNN. Materialien, die bis Freitag nicht fertig sind, müssen über den Briefkasten zugestellt werden. Zusätzlich werde es digitale Angebote geben, die individuell abgestimmt werden „abhängig vom Alter der Kinder und der Klassenstruktur“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Digitaler Unterricht „als Abbild des Unterrichts vor Ort ist am Standort weder technisch umsetzbar noch altersgerecht“. Zudem sei der Internetanschluss der Schule eher „dünn“. Wenn viele Rechner zu selben Zeit online sind, gebe es Übertragungsprobleme. Am Mittwochmorgen gab es auch Probleme beim Einloggen auf der Plattform „Lernsax“ – vermutlich versuchten es zu viele Schulen auf einmal.

Welcher Unterrichtsstoff wird vermittelt?

Laut Grundschulleiter Gläsel wird es vor allem um Wiederholungen gehen. Jeder seiner Lehrer sei in der Lage, alle Fächer der Grundschule zu unterrichten. An der 107. Oberschule an der Hepkestraße zum Beispiel sollen „wie im regulären Präsenzunterricht Aufgaben in allen Fächern nach Stundenplan im angemessenen Umfang erteilt werden“. Die Fachlehrer würden über die konkreten Inhalte und Wiederholungen oder neuen Stoff entscheiden. An der Schule konnten 45 Leih-Laptops an Schüler verteilt werden.

Wie geht es an Kitas weiter?

„In einem ersten Schritt erfassen die städtischen Kindertageseinrichtungen derzeit den Betreuungsbedarf der Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen“, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch auf DNN-Anfrage mit. Daran ermittelt die Stadt den Personalbedarf. Die Notbetreuung gibt es nur für bestimmte Berufsgruppen, teilweise müssen auch beide Sorgeberechtigte in diesen Bereichen tätig sein, um die Notbetreuung in Anspruch nehmen zu können.

Die Kitas sollen möglichst die üblichen Öffnungszeiten anbieten. Im Notbetrieb arbeiten die Kitas und Horte mit festen Gruppen und festen Bezugspersonen. In den kommenden Tagen will die Stadt fortlaufend aktuell über die Notbetreuung auf ihrer Internetseite unter www.dresden.de/kita informieren. Außerdem wird ab Freitag, 11. Dezember, ein Servicetelefon unter der Rufnummer 0351/4885111 geschaltet, das montags bis freitags von 6 Uhr bis 14 Uhr besetzt ist.

Was passiert mit den Kita-Beiträgen?

Wie es bei geschlossenen Kitas mit den Elternbeiträgen weitergeht, ist noch offen. Die Stadt machte dazu noch keine Angaben. „Wir warten da noch auf Rückmeldung vom Land“, erklärte Kita-Amtschefin Sabine Bibas gegenüber DNN. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser hofft, dass das Land die Regelung aus dem Frühjahr übernimmt. Seinerzeit hatte die Stadt die Elternbeiträge für die Schließzeit erlassen und der Freistaat hatte die Einnahmeausfälle kompensiert.

Von Ingolf Pleil