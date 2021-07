Dresdens Prager Straße soll grüner werden

Dresden

Die Prager Straße soll einen „grünen Eingang“ bekommen. Geplant sind zwölf Schnurbäume sowie Bänke und Papierkörbe am Wiener Platz. Diese sollen den Beginn der Dresdner Flanierstraße ansprechender gestalten, erklärt die Stadtverwaltung. Das Straßen- und Tiefbauamt und das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft wollen Anfang 2022 mit dem Bauvorhaben loslegen. Für die Finanzierung sammelt die Stadt nun Spenden.

Idee eines Dresdners

90 000 Euro kalkulieren die Ämter für die Verschönerung. Die Idee eines „grünen Eingangs“ der Prager Straße stammt vom Dresdner Thomas Hoeg­g. Mit den Bäumen will er nicht nur den Wiener Platz verschönern, sondern auch an den 2014 verstorbenen Sänger Udo Jürgens erinnern. „,Ihr seid der erste Ton, der aus der Seele dringt, Ihr seid das Samenkorn, mit dem ein Baum beginnt …‘ – diese Zeilen eines Songs von Udo Jürgens im Kopf, trage ich den Gedanken, in seinem Andenken Bäume zu pflanzen, schon lange mit mir“, erklärt Hoegg.

Die Dresdner Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) unterstützt das Bürgeranliegen: „Ich war angetan von der Idee, die Spendenaktion mit dem Andenken an den populären Sänger zu verbinden“, sagt sie. Wer Hoeggs Vorhaben unterstützten will, kann bis Ende September eine Spende auf das Konto der Stadt überweisen.

Spendenkonto Landeshauptstadt Dresden; IBAN: DE 23 8505 0300 3120 0000 34; BIC: OSDDDE81 XXX; Verwendungszweck: Fonds Stadtgrün, Prager Spitze

Von DNN