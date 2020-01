Dresdens Oberbürgermeister stellt Teilnahme am Semperopernball in Frage

Dresden

Der Verein, der den Semperopernball organisiert, steht in der Öffentlichkeit und in den sozialen Netzwerken unter massiver Kritik. Grund ist die Verleihung des St. Georgs Ordens des Semperopernballes an den ägyptischen Staatspräsidenten al Sisi. Jetzt stellt Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) seine Teilnahme am 15. Semperopernball in Frage.

„Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie diese Ehrung zustande gekommen ist und nach welchen Kriterien diese erfolgte. Mit einem Schreiben, das heute herausgegangen ist, habe ich die Organisatoren um sofortige Information gebeten. Dies betrifft nicht nur diesen Vorgang, sondern auch Informationen zu weiteren Ehrengästen und Preisträgern“, sagte OB Dirk Hilbert am Montag. „Ich behalte mir vor, ob ich wie bisher offiziell im Programm auftreten werde und mit meinen Gästen am Ball teilnehme. Es besteht Klärungsbedarf“, so der Oberbürgermeister auf eine Anfrage der DNN.

Ballchef Frey verteidigt sich

In einer Pressekonferenz am Montag hatte Ball-Chef Hans-Joachim Frey die Entscheidung, den Orden an al Sisi, die „zurzeit stärkste Stimme Afrikas“ zu verleihen, verteidigt und erklärt: „Auch diese Diskussion halten wir aus.“

Der Verein habe wegen der Auswahl des Preisträgers vorher Rücksprache mit der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, mit dem Deutschen Botschafter und auch der Staatskanzlei genommen und die Sache sei als unproblematisch eingestuft worden. Letztere widerspricht dieser Darstellung und betont, dass es sich um einen Orden des Vereins handele. Auf den Fluren der Staatskanzlei spricht man von Karnevalsorden.

Die Preisverleihung hat am Wochenende in Ägypten stattgefunden. Beim Ball selber werde der ägyptische Präsident nicht in Erscheinung treten, so der Vorsitzende des Semperopernballvereins.

Semperoper-Intendant missbilligt Entscheidung

Der Intendant der Semperoper, Peter Theiler, distanzierte sich am Montag von der Entscheidung des Vereins und missbilligte diese. Die Semperoper sei vom Veranstalter nicht in die künstlerischen und programmatischen Planungen des für den 7. Februar geplanten Semper-Opernballs einbezogen wurden. „Die jüngsten, auch in der Öffentlichkeit umstrittenen Entscheidungen des Semper Opernball e.V. führen zu einer massiven Irritation innerhalb der Semperoper Dresden, die als führende Kulturinstitution stets Stellung für Freiheit, Toleranz und Menschenrechte bezieht“, hieß es in einer Erklärung von Intendant Theiler.

Er fügte hinzu, er stehe bereits im Gespräch mit Frey. Diese Gespräche müssten sicherlich „auch unter Einbeziehung (kultur-) politischer Entscheidungsträger des Freistaats Sachsens weitergeführt werden“.

Kritik auch von den Grünen und den Gewerkschaften

Der Dresdner Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Grüne) nannte es beschämend, die Menschenrechtsverletzungen al-Sisis auszublenden. „Sie rollen einem Diktator den roten Teppich aus und beschädigen so ‚die schönste Nacht des Jahres’ in Dresden“, kritisierte Kühn Frey. In Ägypten würden Oppositionelle, Aktivisten und Journalisten inhaftiert und entführt, erklärte Kühn. Die Zahl der Hinrichtungen sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Unter diesen Eindrücken stelle sich die Frage, für welche Werte der Semper Opernball stehe, betonte er.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) in Sachsen kritisierte die Ordensvergabe. Ganz abgesehen von der schlechten Behandlung von Arbeitnehmern in Ägypten unterminiere die Politik al-Sisis den inneren sozialen Frieden in dem nordafrikanischen Land. „Ein solcher Hintergrund hat nichts mit Kultur zu tun, sondern mit Diktatur“, sagte DGB-Landeschef Markus Schlimbach.

WDR-Kinderchor eingeladen

Zu dem bunten Event hat der Semperopernballverein übrigens auch den WDR-Kinderchor eingeladen. Mit diesem war der Song „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ aufgenommen worden, was für einen Eklat sorgte. Der Kinderchor wird in der Oper einen Song aus dem Musical aus My Fair Lady singen und beim Openair-Ball vor der Semperoper ein Medley aus deutschen Volksliedern.

Für das Freiluft-Event, das jedes Jahr 15000 bis 20000 Besucher feiern, hat der Semperopernballverein die „Notendealer“ verpflichtet. Die aus Freiberg stammende und jetzt in Dresden ansässige „Rock-Pop-Kabarett-Band“ will Stimmung auf den Platz bringen.

Tom Roeder ist natürlich wieder mit einer Licht- und Feuerwerksshow zur Balleröffnung dabei. Per Video verkündete er etwas obscur als böser Wolf verkleidet die Mitwirkung von Hase und einer schönen Unbekannten. Gunter Emmerlich will vor der Oper den Märchenonkel geben und mit den Dresdnern ein Märchen einstudieren.

Von Catrin Steinbach, mit epd