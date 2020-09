Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) zieht einen Schlussstrich: In diesem Jahr wird es keine zusätzlichen stadtweiten Einkaufssonntage geben. Das teilte Hilbert jetzt dem Stadtrat mit. Dieser hatte am 16. Juli beschlossen: Die von der Coronakrise gebeutelten Einzelhändler sollen zusätzlich zu den schon beschlossenen Einkaufssonntagen am 6. Dezember und 20. Dezember ihre Geschäfte auch am 4. Oktober und am 8. November öffnen dürfen. Der Beschluss scheitert an den rechtlichen Voraussetzungen, so Hilbert.

Stadtfest am 4. Oktober fällt aus

Für stadtweite Einkaufssonntage braucht es einen Anlass. Das wäre für den 4. Oktober das Dresdner Stadtfest gewesen. Doch die Veranstalter mussten das Fest absagen. Damit entfällt auch der Anlass für einen Einkaufssonntag, schreibt Hilbert. Immerhin: Zumindest an der Hauptstraße dürfen die Geschäfte am 4. Oktober öffnen, weil dort das traditionelle Fest am Goldenen Reiter stattfindet.

Anzeige

Am 8. November sollten die 20. Jazztage einen Einkaufssonntag begründen. Den Jazztagen komme zwar eine überregionale kulturelle Bedeutung zu, so Hilbert. Es könne aber nicht prognostiziert werden, dass das Festival einen geeigneten Anlass mit stadtweiter Ausstrahlungswirkung darstelle. Die Gewerkschaft Verdi habe bereits juristische Schritte gegen die Sonntagsöffnung angekündigt, die Erfolgsaussichten der Stadt seien gering.

Auch für die Einzelhändler nachteilig

Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde das Sächsischen Oberverwaltungsgerichts den Einkaufssonntag aufheben. „Dies ist nicht nur nachteilig für die Stadtverwaltung Dresden. Auch für die Händler würde dies unnötige finanzielle Aufwendungen für Werbung und Vorbereitung eines verkaufsoffenen Sonntags bedeuten, der kurz vor Stattfinden des Ereignisses abgesagt werden müsste“, erklärt Hilbert, warum er den Stadtratsbeschluss nicht umsetzt.

Heftige Kritik von Freien Wählern und FDP

Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler, attackiert den OB für die Entscheidung: „Es ist ein Trauerspiel, wie der Oberbürgermeister, offenbar längst ein ehemaliger Liberaler, inzwischen bei vielen Themen dem linksgrünen Zeitgeist folgt. Statt nach Mitteln und Wegen zu suchen, wie man der Wirtschaft in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg unbürokratisch helfen kann, kneift er aus Angst vor möglichen Klagen der Gewerkschaften. Verlierer dieser Mutlosigkeit sind die Einzelhändler und deren Mitarbeiter.“

André Schollbach, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, hatte schon am 16. Juli erklärt: „Dieser Beschluss entfaltet keine Rechtswirkung. Es wird keine zusätzlichen stadtweiten Einkaufssonntage in Dresden geben.“

Auch die FDP-Fraktion kritisierte die Absage der zusätzlichen Einkaufssonntage. „Das ist ein Schlag ins Gesicht des Dresdner Einzelhandels“, erklärte Robert Malorny, wirtschaftspolitischer Sprecher der Liberalen. „Offenbar haben einige Amtsträger in der Kommunalpolitik und Verwaltung immer noch nicht verstanden, dass vielen Händlern das Wasser bis zum Hals steht und sie dringend auf zusätzlichen Umsatz angewiesen sind.“

Von Thomas Baumann-Hartwig