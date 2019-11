Dresden

Das Kraftwerk Mitte hat beim diesjährigen Eurocities Award den zweiten Preis in der Kategorie „Kooperation und Transformation“ gewonnen. Die Entscheidung fiel auf der Jahresversammlung des Städtenetzwerkes Eurocities vom 20. bis 22. November in Prag.

Mit über 140 Mitgliedern aus ganz Europa vertritt Eurocities die größeren Städte Europas. Gemeinsam setzen sie sich für die städtische Dimension europäischer Entscheidungen und Politikprozesse ein.

Die Umgestaltung des alten Kraftwerksgeländes im Dresdner Zentrum sei bei den Konferenzteilnehmern auf großes Interesse gestoßen, teilten die Stadt und die Drewag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch bezeichnete die Ehrung als „tolle Würdigung für eines der wichtigsten Kulturprojekte unserer Stadt in den letzten Jahrzehnten“.

Von DNN