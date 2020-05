Dresdens Kirchgemeinden planen Gottesdienste im Freien zu Himmelfahrt

Dresden

Das Fest Christi Himmelfahrt am Donnerstag feiern einige evangelische Kirchgemeinden mit Gottesdiensten unter freiem Himmel – mit Mundschutz und anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Die in Loschwitz lädt 9.45 Uhr, falls es nicht regnet, vor die Friedhofskapelle ein. Die in Leubnitz-Neuostra organisiert zwischen 10 und 12 Uhr einen Stationengottesdienst auf dem Pfarr- und Friedhofsgelände an der Kirche. Hinein kommt man von der Menzelgasse 4 und vom Pfarrhof Altleubnitz.

„Kirchgartenweg“ und Gottesdienste im Wald

Etwas Besonderes bietet die Gemeinde Dresden-Blasewitz: Die kleine Kirschbaumallee, die von der Wittenberger Straße auf die Versöhnungskirche an der Schandauer Straße 35 zuführt, ist mit bunten Bändern zu einem „Kirchengartenweg“ gestaltet. Den können Besucher einzeln, zu zweit oder in Familie mit Kindern von 10 Uhr angehen. An mehreren Stationen sind sie zum Nachdenken darüber eingeladen, was Himmelfahrt heute bedeutet.

Einen Gottesdienst im Wald gibt es am westlichen Stadtrand: 10 Uhr im Steinbruch bei den „Fünf Brüdern“ westlich von Oberwartha. Bänke gibt es keine. Besucher müssen Klappstühle oder Matten mitbringen. Hin gelangt man von Oberwartha aus auf dem Fünf-Brüder-Weg oder dem Fuchslochweg. Bei Regen wird der Gottesdienst in die Kirche Weistropp verlegt.

In Löbtau zum Freiluftgottesdienst mit Posaunenchor, 10.30 Uhr vor der Hoffnungskirche, Clara-Zetkin-Straße 30, sind 48 Teilnehmer zugelassen (Anmeldung im Netz unter www.frieden-hoffnung.de). Die Kirchgemeinde Dresden-Plauen lädt 17 Uhr zur Andacht mit Posaunenchor vor die Kirche auf dem Friedhof in Gittersee ein.

In der 1901 errichteten Himmelfahrtskirche in Leuben wird 9.30 Uhr Kirchweihgottesdienst gefeiert. In einem Buntglasfenster an der Ostseite hat Alexander Linnemann die Himmelfahrt dargestellt. Berichtet ist sie im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte. Danach wurde Christus 40 Tage nach seiner Auferstehung auf den Platz „zur Rechten Gottes“ erhoben.

In der Umgebung gibt es bei Freital-Zauckerode 10 Uhr einen Freiluftgottesdienst auf dem Burgwartsberg. In Graupa 10 Uhr auf einer Wiese des Sachsenforstes, zu der von der Bonnewitzer Straße aus der Großgraupaer Kirchweg führt.

Von Tomas Gärtner