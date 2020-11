Dresdens Kirchenbesucher erwartet ein Advent ohne traditionelle Konzerte

Dresden

Die Besucher traditioneller Kirchenkonzerte in Dresden und Umgebung erwartet eine stille Adventszeit. Offen sind alle Konzerte, zum Beispiel Aufführungen von Bachs Weihnachtsoratorium in der evangelischen Kreuzkirche und der Frauenkirche. „Soweit irgend möglich, sollen die Besucher zu den bisher geplanten Terminen keine verschlossene Kirchentür vorfinden, auch wenn die eine oder andere Veranstaltung nicht in ihrem eigentlich geplanten Format stattfinden darf“, verspricht Kreuzorganist Holger Gehring. Einige für Konzerte geplante Werke konnten sie verändert in eine Liturgie einpassen. Denn gottesdienstliche Veranstaltungen sind vorerst erlaubt, so auch die Adventsvespern sonnabends, 17 Uhr.

Unwägbarkeiten in der Planung und ständig geänderte Regeln

Dass Musizieren mit Abstand das Reagieren der Beteiligten aufeinander erschwert, sei das eine – akustische – Problem. Das größere seien die Einnahmeausfälle, so Holger Gehring. Die Kirchenmusik der Kreuzkirche finanziere sich allein aus Eintrittsgeldern. Nun warten alle ab, was die Landeskirche gemäß sächsischen Vorgaben entscheidet.

Anzeige

Ungewiss bleibt vorerst auch, ob die katholischen Kapellknaben mit ihrem Krippenspiel am 24. Dezember in die Ballsportarena unweit der Yenidze ausweichen dürfen. Kirchenmusik ist in der Kathedrale (Katholische Hofkirche) derzeit nicht möglich. Sie ist Baustelle.

Diese Unwägbarkeiten in der Planung angesichts sich ständig ändernder staatlicher Regelungen erweisen sich für Kantoren als Hauptproblem, wie Jonathan Auerbach von der evangelischen Kirche in Briesnitz sagt.

Qualitative Kirchenmusik mit Laien brauche Proben. „Sind diese aber, wie es zurzeit der Fall ist, nicht möglich, kann man selbst bei einer Lockerung vor Weihnachten nicht ein Konzert ansetzen.“ Die Lichtelvesper am 29. November, 17 Uhr, immerhin wird als „Adventsweg“ gestaltet, den Besucher zu meditativer Orgelmusik im Einbahnstraßensystem durchs Kirchenschiff gehen.

Vorfreude auf Advent und Weihnachten

Der Durst nach gemeinsamem Singen, die Vorfreude auf Advent und Weihnachten seiner Chormitglieder sei enorm. Gleichwohl hätten Kirchgemeindechöre und Gruppen es nicht so schwer wie freie Chöre oder weltliche Ensembles; kein Kantoreimitglied stehe vor existentiellen Schwierigkeiten, fügt Jonathan Auerbach hinzu. Er betont: „Alle meine Chorsängerinnen und -sänger verstehen, auch wenn es schwer fällt, die Notwendigkeit der Maßnahmen. Wir sind dennoch frohgemut und machen das Beste daraus.“ Dazu beitragen könnten die noch möglichen Gottesdienste.

Kirchenmusikdirektor Sandro Weigert in der Auferstehungskirche Dresden-Plauen hat auf Proben verzichtet, in der Hoffnung, Advent und Weihnachten wieder damit beginnen zu können. „In dieser dunklen und grauen Jahreszeit ohne die vertrauten Texte und Melodien leben zu müssen, legt sich auf das Gemüt der Menschen“, konstatiert er. „Ein Weihnachtsfest ohne Chormusik oder vielleicht sogar ohne Gemeindegesang ist für uns nicht vorstellbar.“

In Dresden-Striesen können weder Kurrendekinder, Weihnachtskonzert noch Krippenspiel für eine gut gefüllte Versöhnungskirche sorgen. Statt dessen gebe es musikalische Vespern in Gottesdienstformat, sagt Kantorin Margret Leidenberger. „Wenigstens die Streicher können mit Mund-Nasenbedeckung spielen. So hoffe ich.“

Der zweite Lockdown ist anders

Wie nach Weihnachten Probenarbeit möglich sein solle, sei für sie ein Rätsel. „Wenn da nichts vorangeht, wird es vermutlich erst im Herbst 2021 wieder zaghafte Schritte mit Konzerten geben. Was dann von den Chören noch übrig ist, will ich mir nicht ausmalen.“ Emotional sei das schwer zu verkraften. „Den Menschen fehlt die Gemeinschaft und das gemeinsame Musizieren ungeheuer.“ Trotz allem gehe es ihnen, verglichen mit Soloselbständigen, noch gut. Für Advent plant Margret Leidenberger wenigstens tägliche Andachten von 18 bis 18.30 Uhr in der Versöhnungskirche mit Einzelnen aus Chören und Instrumentalkreisen.

Vielleicht können die Besucher der Martin-Luther-Kirche in der Dresdner Neustadt wenigstens am 2. Advent in einer Andacht singen mit einfacher Orgelbegleitung, hofft Kantorin Elke Voigt. Alles andere, fürchtet sie, muss abgesagt werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der trotzige Enthusiasmus vom Frühjahr scheint nicht wiederholbar. Der zweite Lockdown sei anders: „Irgendwie hoffnungsloser.“ Planung, Probe, Absage. „Da kommt das Schwungrad langsam zum Stillstand, die Ideen gehen aus. Ratlosigkeit nimmt zu.“ Sicherheitsabstände bei den Proben erschwerten es, aufeinander zu hören. Fehlender Austausch vor oder nach der Probe zehre am Zusammenhalt. Mancher fürchte Ansteckung.

Und: kirchenmusikalische Arbeit sei nicht in der kurzen Gültigkeitsdauer von Coronaschutzverordnungen planbar. Zumal, wenn man die Perspektive nicht kenne. Die Zahl ihrer Chormitglieder sei im zurückliegenden halben Jahr merklich geschrumpft. Vor allem Kinder und Jugendliche scheinen sich umzuorientieren. Elke Voigt hofft, dass bald Impfstoff zur Verfügung steht und die Angst in der Bevölkerung eingedämmt werden kann.

Während der ersten Pandemie-Zwangspause im Frühjahr hat sie mit Cellistin Juliane Gilbert und Bassbariton Clemens Heidrich als „ensemble tresonare“ eine Weihnachtslieder-CD produziert, die Stile von Gregorianik und Renaissance bis zur Moderne verbindet. „Puer natus est“ (lateinisch, „Ein Kind ist geboren“) sei ein Kind jener besonderen Zeit, entstanden in bitteren Freiräumen. „Vielleicht hilft sie dem Hörer, seinen Frieden mit dem Jahr 2020 zu machen – Weihnachtsfrieden.“

CD „Puer natus est“ mit ensemble tresonare für 19,95 Euro erhältlich in Geschäften in der Neustadt, Dreikönigskirche, Verwaltung des Kirchspiels, Martin-Luther-Platz 5; online unter www.tresonare.de; Der Erlös unterstützt das Kirchspiel beim Kauf einer dringend benötigten Truhenorgel.

Von Tomas Gärtner