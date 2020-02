Dresden 1989 und 2019 im Vergleich: Die Filmtheater und ihr Publikum

Dresden

Astoria, Faunpalast, Olympia Schau­burg, Programmkino Ost und seit 1972 auch das futuristisch anmutende Rundkino auf der Prager Straße – Filmfans kamen zu DDR-Zeiten in Dresden auf ihre Kosten. 16 Kinos hatte die Stadt laut statistischem Jahrbuch des Bezirkes Dresden im Jahr 1989 – ebenso viele wie heute. Einige von ihnen haben die Zeiten überdauert, andere sind verschwunden.

Höhere Ansprüche in Bild, Ton und Rahmenprogramm

Der Gasthof „Stadt Bremen“ in der Leipziger Straße 58, dessen Tradition bis 1619 zurückreicht, wurde bis Anfang der 20-er Jahre als Tanz- und Vergnügungslokal genutzt, bevor 1929 das Filmtheater „Astoria“ einzog. Für das Kino war aber bereits 1970 Schluss. Lange stand das Haus leer und verfiel immer mehr. Nach der Wende wurde es saniert, heute beherbergt es ein Chinesisches Buffetrestaurant. Auch der Faunpalast in der Leipziger Straße 76 öffnete 1929 in einer ehemaligen Gaststätte. Er überdauerte die DDR-Zeit und wurde erst 1991 aus baupolizeilichen Gründen geschlossen.

Dafür sind neue Kinos hinzugekommen, etwa der Ufa-Kristallpalast, die UCI-Kinowelt im Elbepark oder das Cinemaxx in Striesen. Viel moderner als im letzten Jahr der DDR sind die alten wie die neuen Einrichtungen. Angesichts der Konkurrenz hunderter Fernsehsender, von Video­streaming und Mediatheken im Internet müssen sie den Zuschauern heute schon mehr bieten als flimmernde Bilder von der Filmrolle. Es sind überragende Erlebnisse in Bild und Ton gefragt. Und auch kulinarisch hat das Kinopublikum heute andere Ansprüche als Popcorn und Eis aus dem Bauchladen.

Hatten die 16 Dresdner Kinos im Jahr 1989 insgesamt 5307 Sitzplätze, sind es inzwischen reichlich doppelt so viele. Allerdings werden die Kinosessel heute deutlich weniger beansprucht: Im letzten Jahr der DDR gingen die Dresdner im Schnitt noch fast fünf mal pro Jahr ins Kino. Nach Daten der Filmförderungsanstalt bringen sie es in Zeiten von Netflix, Youtube Co. gerade noch auf reichlich die Hälfte (2,7). Bei Lichte betrachtet ist das aber noch ein guter Wert, der im Vergleich der 18 deutschen Großstädte mit mehr als 200.000 Einwohnern nur noch von Nürnberg erreicht und von Bochum (2,9) und Karlsruhe (3,1) übertroffen wird.

In einem Punkt ist Dresden sogar einsame Spitze, was die Kinos betrifft: Der durchschnittliche Preis pro Kinoticket lag Mitte 2018 bei glatt acht Euro Brutto. Das ist günstiger als in jeder anderen deutschen Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern. Am teuersten ist ein Kinobesuch übrigens in Hannover, wo Filmfans im Schnitt 10,23 Euro für die Eintrittskarte berappen müssen.

Von Holger Grigutsch