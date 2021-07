Dresdens Inzidenz über 10: Kommt die Maskenpflicht beim Einkaufen zurück?

Dresden

So schnell kann es gehen: Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag wieder über die Marke von 10 gerutscht. Wenn das die nächsten vier Tage so bleibt, könnte am Sonntag die Maskenpflicht beim Shoppen zurückkommen.

Das Robert-Koch-Institut hat am Montag für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 10,2 berechnet. Am Sonntag lag der Wert noch bei 8,1.

Shoppen ohne Maske in Dresden

Erst am Freitag ist in Dresden die Maskenpflicht beim Einkaufen weggefallen, nachdem der Mund-Nasen-Schutz in den Läden über ein Jahr lang obligatorisch gewesen war. Grundlage ist die seit 16. Juli gültige Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates, laut der ab einer dauerhaften Inzidenz von unter 10 fast alle Beschränkungen im Alltag wegfallen.

Maskenpflicht könnte ab Sonntag gelten

Nun heißt es abwarten: Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge den Schwellenwert von 10, kehrt die Maskenpflicht am übernächsten Tag zurück. Das wäre in dem Fall der kommende Sonntag.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von lc