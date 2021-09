Dresdens Handwerk feiert seine Meister: Heiko Müller ist einer davon

Dresden

Nein, die Zähne von Heiko Müller sind nicht hollywoodweiß wie ein Keramikwaschbecken. Aber dass sie hell, lückenlos und tipptopp in Ordnung sind, davon darf man bei einem Zahntechniker natürlich ausgehen. Zumal, wenn man weiß, dass der 43-Jährige inzwischen seinen Meisterabschluss in der Tasche hat.

Wir waren eine besondere Truppe

An diesem Sonnabend, einen Tag vor der Bundestagswahl, bekommt er die dazugehörige Urkunde bei der großen Meisterfeier der Dresdner Handwerkskammer in der Messe überreicht. Er freut sich drauf, die sechs Mitstreiter zu treffen, die sich von August 2017 bis November 2020 mit ihm gemeinsam durch die Meisterausbildung gekämpft haben, die mit ihm Freitage und Sonnabende geopfert haben und auch den Corona-Sommer 2020, um sich die Betriebswirtschaftslehre reinzuziehen, den Ausbilderschein zu machen, Theorie zu büffeln und die Praxis aufzufrischen. „Wir waren eine besondere Truppe“, sagt Heiko Müller ganz begeistert. Inzwischen seien aus Mitstreitern Freunde geworden.

Was zeigt – ein Handwerksmeister zu werden, hat abseits des berühmten deutschen Hangs zu Perfektion und Gründlichkeit definitiv auch sehr sympathische Facetten.

Dresdner Meisterfeier am Wahlwochenende Am 25. September 2021, einen Tag vor der Bundestagswahl, übergibt die Handwerkskammer zu Dresden 438 Meisterbriefe an 58 Frauen und 380 Männer. Sie vertreten insgesamt 26 Handwerksberufe vom Bäcker bis zum Zimmerer. Und sie alle haben trotz der Hürden durch die Corona-Pandemie ihr Studium erfolgreich vorangetrieben. Die Pandemie stand deshalb auch Pate für das diesjährige Motto der Meisterfeier in der Messe Dresden: „Meister 2020/2021. Vom Handwerk infiziert und systemrelevant“. Corona sorgt zudem für Besonderheiten: Die Ausstellung der Meisterstücke entfällt. Und die feierliche Übergabe der Meisterbriefe an die zwei Jahrgänge findet diesmal in zwei Durchgängen statt, die die Kammer nach Gewerken sortiert hat. Festredner ist der Nachhaltigkeits-Experte Prof. Dr. Michael Braungart. Er hat ein Konzept für konsequente Kreislaufwirtschaft mitentwickelt, das darauf zielt, alle Bestandteile eines Produkts endlos wiederzuverwerten. Sein Thema: „Nachhaltigkeit – neu denken!“.

Spät nochmal auf den Hosenboden gesetzt

Dass Heiko Müller etwas spät dran war mit seiner Entscheidung, sich nochmal auf den Hosenboden zu setzen und zu lernen, damit hat der gelernte Zahntechniker überhaupt kein Problem. „Ich arbeite seit 2017 in einem Praxislabor bei einem Zahnarzt in der Südvorstadt. Und irgendwie fanden wir es beide eine gute Idee, dass ich das mache. Eigentlich hatte ich damals vor, Zahnmedizin zu studieren, wollte noch ein Stück vorankommen im Leben, was dazulernen. Doch dann habe ich an die viele Zeit in der Uni und das wenige Geld gedacht. Und heute bin ich richtig froh, den Meisterbrief in der Tasche zu haben.“

Hilfreich: Tipps von Freunden

Heiko Müller, gebürtiger Pirnaer, aufgewachsen in Liebstadt (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge), hatte nach dem Abitur 1996 keine zündende Idee für ein Studium. Auf Büros mit Aktenbergen hatte er absolut keine Lust, auf Arbeit mit den Händen schon. Da kam ihm die Mutter einer Freundin zu Hilfe, die in einem gewerblichen Zahnlabor arbeitete. „Dort suchten sie gerade neue Lehrlinge und machten so einen Fingerfertigkeits-Test. Ich durfte mitmachen und habe mich wohl ganz gut angestellt. Zwar war damals jemand besser, aber ein Jahr später bekam ich nach dem Zivildienst die Lehrstelle als Zahntechniker. Ohne den Tipp wär ich nie auf den Beruf gekommen.“

Keine der berüchtigten Kompromissgeburten

Wer Heiko Müller sieht und hört, ist überzeugt, dass sein Weg keine der berüchtigten Kompromissgeburten war. Nein, Zahntechnik fordert üppige Kenntnisse von Materialien, Anatomie, technischen Abläufen. Und sie braucht zur Empathie für Menschen mit kranken oder fehlenden Zähnen eine gewisse Penibilität im Detail – „der Zahnersatz muss ja am Ende passen“.

Nach dem gewerblichen Labor mit vielen unterschiedlichen Kunden und vielen Kollegen war der Schritt in eine Niedersedlitzer Zahnarztpraxis mit einem angeschlossenen kleinen Labor eine riesige Umstellung. Dort war Heiko Müller von 2004 bis 2017, hatte zwar alle High-End-Geräte zur Verfügung, aber keinen, den er mal fragen konnte, wenn er unsicher war. Doch getreu dem Motto: Vertrauen kann man nur haben, wenn man sich selbst vertraut, ließ sich der Pirnaer auf das Wagnis ein. Und ist daran gewachsen.

Die Branche weiß, wo der Zeitgeist schwebt

Auch deshalb, weil seine Branche wusste, wo der Zeitgeist schwebt und sich kühn in die Digitalisierung geworfen hat. „Früher haben wir alles mit der Hand modelliert, haben gegossen, ausgearbeitet, verblendet“, erzählt er. „Heute designe ich Kronen und Brücken am Rechner und schicke die Daten an eine Fräsmaschine“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Zahntechniker hat zwar noch immer auch viel mit den Händen zu tun, doch gehören eben Computer mit spezieller Software, Scanner, Laser und 3-D-Drucker inzwischen zum Alltag. „Vieles geht heute schneller und präziser, doch es ist gut, zu wissen, welche Sorgfalt fürs Detail nötig ist, wie sich Material anfühlen muss, was genau zu wem passt“, erklärt er, warum Technik nicht alles ist. Der Beruf sei komplex, es gehe „auch um hohe ästhetische Ansprüche“, und am Ende vor allem darum, ob der Mensch mit seinem Zahnersatz gut leben kann.

An dem kleinen Labor, in dem Heiko Müller heute mit nur einer Kollegin arbeitet, gefällt ihm der direkte Kontakt zum Patienten. „Wir sehen den ganzen Menschen, können ihn fragen, was er möchte, können beraten und das Produkt in seinen vielen Zwischenschritten live testen“.

Meisterfeier am Sonnabend

Das alles klingt nach einem Beruf, mit dem sich Jahre sinnvoll füllen lassen. Die Jahre der Meisterschule mit Werkstoffkunde, Arbeitstechniken, Prothetik, Anatomie und Kieferorthopädie, aber auch Betriebsführung und -organisation sowie Auftragsabwicklung liegen hinter Heiko Müller. Vor ihm die Meisterfeier am Sonnabend. Und dann? Mal sehen, sagt der großgewachsene Mann lächelnd.

Von Barbara Stock