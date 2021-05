Dresdens Grüne freuen sich über Parkplatz-Aus am Schillerplatz

Dresden

Die Grünen im Dresdner Stadtrat und besonders in Blasewitz sehen es als großen Erfolg ihrer Arbeit an, dass das illegale Parken im Landschaftsschutzgebiet am Blauen Wunder durch Aufstellung von Barrieren endgültig beendet wird. Seit Mittwoch ist das Parken am Parkplatz unterhalb des Blauen Wunders nun offiziell nicht mehr möglich.

„Viel zu lang wurde das Parken von der Stadt und auch vom Land geduldet. Der Schutzzweck eines nicht durch den Anblick von Kraftfahrzeugen gestörten einheitlichen Landschaftsbildes und der ungehinderte Zugang zum Wasser und zu Uferflächen für Wasservögel wurden damit sträflich konterkariert. Schlimmer noch war die ständige Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern auf dem Rad- und Fußweg durch oft rücksichtslos kreuzende Autos“, sagt Wolfgang Deppe von den Grünen. Diese Gefahr sei nun beseitigt.

Kommentar von DNN-Chefredakteur Dirk Birgel Die Grünen feiern sich für ihren großartigen Erfolg, endlich das Parken am Blauen Wunder unterbunden zu haben. Was lernen wir daraus? Erstens: wenn statistisch aller neun Monate ein Fahrrad mit einem Auto kollidiert, ist diese Stelle ein Unfallschwerpunkt. Zweitens: Wenn Gastwirte in Pandemiezeiten ums Überleben kämpfen, dann muss man ihnen natürlich noch Knüppel zwischen die Beine werfen. Drittens: Es ist im Zweifel wichtiger, dass Lurche und Schmetterlinge sich wohl fühlen, als dass Menschen Arbeit haben und die Wirtschaft floriert. Schöne grüne Welt!

Deppe zufolge sei das jetzt einsetzende Lamento der Gastwirte unverständlich: „Es stehen nach wie vor bewirtschaftete Parkplätze unmittelbar am Schillerplatz zur Verfügung und die 300 Meter nahe Tiefgarage in der Schillergalerie bietet genug weiteren Platz, da sie bisher nie ausgelastet ist.“

Von as