In einer neuen Serie stellen wir Dresdens Gartenschätze vor. Heute: Der Große Garten, eine historische Parkanlage mit vielen Gesichtern und uralten Bäumen. Für viele ist Dresdens grünes Herz in erster Linie Naherholungsgebiet. Unachtsamkeit, aber auch mutwillige Zerstörung hinterlassen allerdings am Gartendenkmal Spuren. Ebenso die klimatischen Veränderungen.