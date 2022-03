Dresden

Corona hat auch die Dresdner Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Wehren, den Rettungsdienst und die Integrierte Regionalleitstelle in Dresden-Kaditz im Jahr 2021 vor große Herausforderungen gestellt und in vielerlei Hinsicht die tagtägliche Arbeit überlagert. „Durch ein umfassendes Hygienekonzept hatten wir jedoch nicht den massiven Ausfall von Personal, dass wir bestimmte wichtige Bereiche hätten nicht mehr besetzen können. Wir konnten die Einsatzbereitschaft sicherstellen“, ist Michael Katzsch, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes in Dresden, froh. Alle Beschäftigten seien jedoch Tag für Tag über das normale Maß hinaus gefordert gewesen.

Auch hinsichtlich der Einsätze stellten Corona und die pandemiebedingten Einschränkungen besondere Anforderungen an die Retter. Als Ende 2021 die Zahl der belegten Intensivbetten in ganz Deutschland am höchsten war, hätten zahlreiche Patienten verlegt werden müssen. „Die Zahl an Transporten mit dem Intensivtransportwagen stieg deshalb um etwa 42 Prozent auf 264 Einsätze an“, begründet der Feuerwehrchef. Insbesondere die Koordinierung der länderübergreifenden Transporte von Corona-Patienten sei für die Männer und Frauen, die in der Regionalleitstelle arbeiten, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe gewesen.

Anruferzahlen und -dauer stieg

Die Anruferzahlen in der Leitstelle seien durch das hohe Einsatzaufkommen gestiegen und mit einer längeren Anrufdauer einhergegangen. „Das liegt unter anderem daran, dass wir im Zusammenhang mit der Pandemie sehr viel mehr Details abfragen mussten“, erklärt der Amtsleiter.

Auch bei Großeinsätzen wie dem Fund der 250 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Fröbelstraße im November erschwerte Corona die Arbeit. „Es ging nicht nur darum, 7400 Menschen zu evakuieren, wir mussten auch darauf achten, wer ist Coronapositiv, wer ist ein Verdachtsfall, um Menschen richtig separieren zu können“, erinnert sich Katzsch.

Zahlen und Fakten 863 Menschen arbeiten hauptamtlich bei Feuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden. 1440 Frauen und Männer engagieren sich in den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Dresden. ZweiKinderfeuerwehren gibt es jetzt in Dresden: die „Bühlauer Löschzwerge“ (seit 2017) und die „Gorbitzer Mini-Flammen“ (seit 2021) 353 Jungen und Mädchen sind aktuell bei der Jugendfeuerwehr, das sind 22 weniger als 2020. 157 522 Rettungsdiensteinsätze gab es 2021. Davon fuhren 29 750 die Berufsfeuerwehr und 127 772 die anderen Leistungserbringern. Ein Jahr zuvor lag die Zahl der Rettungsdiensteinsätze bei 144 919. 9481 Einsätze registrierte die Feuerwehr im vergangenen Jahr. Das ist ein Plus von 10,5 Prozent gegenüber 2020 mit 8583 Einsätzen.

Mehr Türnotöffnungen, aber auch Fehlalarmierungen

Zudem gab es mehr Türnotöffnungen. Der Anstieg solcher Einsätze um sechs Prozent auf 932 Fälle und der Anstieg von Fehlalarmierungen in diesem Zusammenhang sei damit zu erklären, dass durch die anhaltenden Kontaktbeschränkungen und Quarantänen viele Menschen alleine zu Hause gewesen seien und sich die Angehörigen nach einem Abbruch des Kontakts sehr oft Sorgen gemacht hätten. „Nicht selten stellte sich die Lage vor Ort dann weniger dramatisch dar als angenommen“, weiß der Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes.

Insgesamt ist die Zahl der Einsätze bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst der Stadt Dresden im vergangenen Jahr weiter gestiegen, und zwar um 9,2 Prozent auf 167 003. Es gab wie 2020 fünf Großbrände. Die Zahl der mittleren und kleineren Brände sank. Dafür stieg die Zahl der Hilfeleistungen.

Erst Großbrand, dann Sturm und über 300 Einsätze an einem Tag

Einer der krassesten Einsatztage für Feuerwehr und Rettungsdienst war der 21. Oktober 2021. Nachdem in den Morgenstunden über 70 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr den Großbrand in einer Flüssiggasabfüllanlage im Dresdner Norden bekämpften, sorgten die Stürme Hendrik und Ignatz an diesem Tag zusätzlich für weit über 300 Einsätze. „Wir hatten gegen Mittag in kurzer Zeit eine Verfünffachung der Notrufzahl.“

Nicht zu vergessen der flächendeckende Stromausfall am 13. September 2021, ausgelöst durch einen Folienballon, der im Umspannwerk Dresden-Süd gelandet war. Das Anrufaufkommen in diesem Zusammenhang stieg um das zehn- bis 15fache. „Hauptsächlich sind wir geholt worden, weil Leute in Fahrstühlen steckengeblieben waren und Menschen, die zu Hause an Beatmungsgeräte angeschlossen sind, Probleme bekamen“, berichtet Feuerwehrsprecher Michael Klahre.

Eindrücklicher Einsatz im Katastrophengebiet

Auch ihren Einsatz im Ahrtal werden die Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehr und Rettungsdiensten in Dresden wohl niemals vergessen. Vom 20. bis 23. Juli leisteten insgesamt 123 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Stadtteilfeuerwehren, DRK, Maltesern, Johannitern und der 24. Medizinischen Taskforce Hilfe im Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Von Catrin Steinbach