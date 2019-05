Dresden

Mit einem verspielten Jaulen läuft Schäferhund Nick auf die Wiese im Ostragehege. Den in einem dicken Watteanzug verpackten Mann hat er gleich erkannt und zieht an seiner Leine. Er weiß, was jetzt von ihm erwartet wird. Er hört die Anspannung in der Stimme seines Herrchens Marcel Langenbacher. Ganz fest hält der die Leine, als er den dick verpackten Mann zum Abstand halten auffordert. Dann lässt er los, weil der Mann nicht hören will. Mit einem Satz ist Nick bei dem Angreifer, verbeißt sich im Arm. Da hilft kein Reißen und kein Fluchen – Nick lässt nicht mehr los. Erst als sein Herrchen ihn lobt und auf die Flanke klopft, lässt er locker.

Was für den vierjährigen Nick ein Spiel ist, ist für seinen Halter Langenbacher eine wichtige Übung. Er ist Diensthundehalter im Gemeindlichen Vollzugsdienst, geht seit Jahren in Begleitung eines Hundes auf Streife über Dresdens Straßen und Plätze. Der Hund soll für Respekt sorgen sowie ihn und seine Kollegen schützen, sagt Langenbacher. Deswegen steht jetzt auch gleich die nächste Übung an: Nick soll den flüchtenden Mann im Übungsanzug aufhalten.

Elena Effenberg und Buddy lernen sich noch kennen. Wie man sieht machen sie gute Fortschritte. Quelle: Anja Schneider

Seit 2005 setzt das Ordnungsamt Hunde im Streifendienst ein. Den Tipp dazu hätten erfahrene Mitarbeiter aus dem Gemeindevollzugsdienst gegeben, sagt Sachgebietsleiterin Jutta Gerschner. „Wir waren damals personell dünn besetzt und ein Hund ersetzt fünf Mitarbeiter, hieß es“, erinnert sie sich. „Jetzt stehen wir besser da, haben derzeit 34 und bald fast 40 Mitarbeiter in der Besonderen Einsatzgruppe des Gemeindlichen Vollzugsdiensts“, sagt sie. Die Diensthunde habe man wegen der guten Erfahrungen aber behalten.

Deshalb hat man sich im Ordnungsamt auch um Verstärkung gekümmert, als Nicks Kollege Maximus Ende vergangenen Jahres wegen gesundheitlicher Probleme aus dem Dienst schied. Buddy heißt der neue und ist ein elf Jahre alter belgischer Schäferhund. Sein Vater ist auch als Diensthund beschäftigt, die Mutter ist Suchhund in Belgien. „Das ist eine reine Diensthundezucht“, sagt Langenbacher deswegen. Gute Diensthunde müssten verspielt sein, weil sie über den Spieltrieb trainiert werden. Und sie müssen etwas mitbringen, das nicht trainiert werden kann und das Langenbacher „Umweltsicherheit“ nennt. „Wenn ich mit dem Hund auf dem Amalie-Dietrich-Platz unterwegs bin, darf er sich nicht irritieren lassen von unterschiedlichen Menschengruppen, von einer einfahrenden Straßenbahn, einem plötzlich auftauchenden Radfahrer“, erläutert der Diensthundeführer. „Viele denken, wir setzen vor allem aggressive Hunde ein – das Gegenteil stimmt“, sagt er.

Buddy ist aber nicht Langenbachers, sondern Elena Effenbergers Schützling. Sie hat mit ihm bereits erste Trainings absolviert, bei denen es vor allem darum ging, Buddys Eignung als Diensthund zu ergründen. „Unser Hundetrainer ist überzeugt, dass Buddy das Zeug dazu hat“, sagt Effenberger. Ob er Recht hat, wird sich Ende Mai zeigen. Dann gehen der elf Monate alte Rüde und sein Frauchen für sieben Wochen auf einen Lehrgang, an dessen Ende Buddy Diensthund sein soll. Dabei geht es zunächst um Grundfähigkeiten wie die Unterordnung, die Schutzdienstarbeit und den Umgang mit dem Beißkorb. Später kommen Alltagsaufgaben wie Straßenbahnfahren, das Laufen auf verschiedenen Untergründen sowie die Konzentration in Menschenmengen dazu.

Schafft Buddy die Anforderungen, geht er im Wechsel mit Nick auf Streife. „Zwei Schichten haben wir in der Besonderen Einsatzgruppe, das passt mit zwei Hunden ganz gut“, sagt Leiterin Gerschner. Einsatzgebiete seien überall dort, wo mit aggressiven Personen zu rechnen ist. Auf dem Alaunplatz etwa, dem Amalie-Dietrich-Platz oder dem Albert-Wolf-Platz in Prohlis. Oft sind die Hunde auch auf den Elbwiesen unterwegs. Was sie dort erleben, ist ab sofort in einem Blog im Internet zu lesen. Etwa zwei Mal monatlich wollen die Diensthundeführer dort die Erlebnisse ihrer Schützlinge veröffentlichen, etwa wie es ist, über vermüllte Elbwiesen zu laufen. Das Internettagebuch soll für die Diensthunde sensibilisieren.

Dass die Hunde die Aufmerksamkeit verdient haben, ist für Diensthundeführer Langenbacher keine Frage. Er war schon einige Male auf Nicks Hilfe angewiesen. „Dabei hat es bisher genügt, wenn er Angreifer angestubst hat.“ Anders als bei der Übung gerade hat er Nick bisher noch nicht den Beißkorb abnehmen müssen, wenn es ernst wurde.

www.dresden.de/vierpfoten

Von Uwe Hofmann