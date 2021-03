Das war knapp: Lag die Dresdner Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 99, ist sie am Freitag ein klein wenig gefallen. Allerdings sind fast 100 neue Corona-Neuinfektionen bekannt geworden. Auch die Zahl der registrierten Mutationen ist beachtlich.

Richtungspfeile mit den Hinweisen für die Impfung und für den Test sind an einem Tor an der Dresdner Messe am Corona-Testzentrum und am Impfzentrum angebracht. Quelle: Michael/dpa