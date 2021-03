Dresden

Während der Freistaat an seinen aktuellen Öffnungen festhält, steigen die Infektionszahlen weiter an. Zum sechsten Mal in Folge hat Dresden die 100er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz gerissen. Wie die Zahlen des Gesundheitsamtes zeigen, sind immer mehr Ansteckungen auf mutierte Coronaviren zurückzuführen.

RKI-Inzidenz in Dresden bei 118,9

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 118,9 berechnet. Damit ist der Wert im Vergleich zum Montag (137,6) nach Tagen des Wachstums wieder leicht gesunken. Dagegen bleibt der Inzidenzwert des Gesundheitsamts am Dienstag mit 142,2 beinahe unverändert. Montag lag er bei 140,1. Der Inzidenzwert der Gesundheitsamtes fällt regelmäßig höher als der des RKI aus, da es unter Umständen bereits von Covid-Fällen weiß, die möglicherweise noch nicht in den Daten des RKI aufgenommen wurden. Auch unvollständige Datensätze, bei denen beispielsweise der Vorname fehlt, verarbeitet das Gesundheitsamt aktuell. Das RKI erhält dagegen nur vollständige Datensätze.

Den Einfluss vermehrter Schnelltests auf die Inzidenz halten RKI und andere Experten aktuell noch für sehr gering. Demnach ist von einem tatsächlichen Anstieg der Ansteckungen auszugehen. Mit seiner leicht gesunkenen Inzidenz liegt Dresden am Dienstag wieder unter dem Bundesdurchschnitt von aktuell 135,2 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern binnen einer Woche. Sachsen steht dagegen schon bei 193,4. Höher ist die Inzidenz nur in Thüringen (237,6).

Zwei weitere Todesfälle

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt am Dienstag um zwei. 985 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Corona gestorben. Bei den bekannt gewordenen Todesfällen handelt es sich nicht zwangsläufig um Menschen, die am gleichen Tag verstorben sind, sondern um alle Fälle, von der die Stadt am aktuellen Tag Kenntnis bekommen hat. Setzt man die Zahl der bisherigen Todesfälle in Relation zur Gesamtfallzahl seit Pandemiebeginn, ergibt sich für Dresden eine Sterberate von etwa 4 Prozent.

19 Todesopfer im mittleren Alter

Welches Geschlecht und Alter die Verstorbenen hatten, zeigen die Zahlen des RKI, dessen Statistik derzeit Informationen zu 983 Todesfällen bereithält. Laut dieser waren 19 Personen zwischen 35 und 59 Jahre alt, genauer zwölf Männer und sieben Frauen. Alle anderen Verstorbenen waren 60 Jahre oder älter. Laut RKI traf es bislang 158 Männer und 73 Frauen zwischen 60 und 79 Jahren sowie 320 Männer und 413 Frauen in der Altersgruppe 80 plus. Letztere machen rund drei Viertel der Todesfälle in Dresden aus.

Stadt meldet 176 Neuinfektionen

176 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag registriert. Wie immer enthält die Zahl auch Ansteckungen vergangener Tage, von der die Stadt jedoch erst jetzt Kenntnis gewonnen hat. In 107 der 176 neuen Fälle waren erwiesenermaßen Virusmutanten am Werk. Das Gesundheitsamt betont jedoch, „nicht alle labordiagnostisch bestätigen SARS-CoV-2- Fälle werden auf eine Virusvariante überprüft“. Wie oft Dresdner Labore auf mutierte Viren testen, dazu habe die Behörde derzeit keine Zahlen. Bislang vermeldet die Stadt 893 bekannte Infektionen mit mutierten Coronaviren. Aktuell macht die Stadt keine Angaben darüber, um welche Virusvarianten es sich handelt.

Durch die 176 Neuinfektionen steigt Dresdens Gesamtfallzahl am Dienstag auf 24 641 seit Beginn der Pandemie. Der Großteil der Betroffenen hat die Atemwegserkrankung bereits überwunden. Die Stadt schätzt derzeit 22 161 Genesene. Das sind 115 mehr als Montag. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, kommt man am Dienstag auf 1495 nachgewiesene aktive Coronafälle in Dresden, das sind 59 mehr als am Vortag.

Intensivstationen zu 87 Prozent belegt

Was die Lage auf den Intensivstationen angeht, berichtet die Stadt, basierend auf den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI), am Dienstag von einer 87-prozentigen Auslastung. 241 belegten Betten stehen 37 freie gegenüber. 36 der Intensivpatienten sind Covidfälle. Zudem berichtet die Stadt am Dienstag von 19 weiteren Krankenhauseinweisungen. Die Zahl enthält aktuelle Klinikaufnahmen und Nachmeldungen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 2188 Dresdner Coronapatienten stationär behandelt.

Mehr Frauen als Männer in Dresden infiziert

Wer steckt sich in Dresden an? Über die Alters- und Geschlechterverteilung der Infizierten geben die Zahlen des RKI Auskunft, das die Fallzahlen von den kreisfreien Städten und Landkreisen erhält. Die Bundesbehörde hält bislang zu 24 440 Coronafällen in Dresden Informationen über Alter und Geschlecht bereit. Demnach gehen 11 024 Infektionen (45 Prozent) auf das Konto männlicher und 13 416 (55 Prozent) auf das Konto weiblicher Personen.

Die meisten Infektionen bei 35- bis 59-Jährigen

Die meisten Infektionen sind in Dresden in der Altersgruppe 35 bis 59 bekannt. Hier erreichten das RKI bislang 9088 gemeldete Fälle. Das ergibt einen Anteil von 37,2 Prozent. Danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 6994 positiven Tests. Sie machen 28,6 Prozent der bisherigen Fälle aus. Beide Altersgruppen sind bis auf wenige Ausnahmen noch ungeimpft. In der Altersspanne der 60- bis 79-Jährigen zählt die Bundesbehörde 3639 Fälle, was einen Anteil von 14,9 Prozent ausmacht. Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, steckten sich bislang erwiesenermaßen 3313 Mal an. Das macht einen Anteil von 13, Prozent. Die Ansteckungsrate sinkt in dieser Altersgruppe aktuell deutlich.

Besorgniserregende Entwicklung bei den Jüngsten

Junge Patienten gibt es vergleichsweise wenige in Dresden, in der Gruppe der Null- bis Vierjährigen zählt das RKI aktuell 329 Fälle. In relativen Zahlen machen sie nur 1,3 Prozent des Infektionsgeschehens in Dresden aus. Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 Jahren steckten sich erwiesenermaßen 1077 Mal an, was einen Anteil von 4,4 Prozent ergibt.

In Relation zur Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Infizierten in Dresden nach wie vor gering. Bei 561.942 Einwohnern (Stand 31.12.2020) steckten sich laut Gesundheitsamt bislang 24 641 Personen an, was eine Infektionsrate von rund 4,38 Prozent ausmacht. Hier ist jedoch zu bedenken, dass die Dunkelziffer der Coronafälle, vor allem durch unbemerkte asymptomatische Krankheitsverläufe, vermutlich deutlich höher ist.

Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen

Seitdem Sachsens Kitas und Schulen wieder geöffnet sind, kommt es dort immer öfter zu Corona-Ausbrüchen. Stand Dienstag meldet die Stadt Quarantänemaßnahmen in 29 Kitas mit 883 Personen, die sich in Quarantäne befinden. In den Schulen sind 46 Ausbrüche bekannt, 929 Schüler und Lehrer sind isoliert. Zudem meldet die Stadt einen Quarantänefall in einem Pflegeheim und einen weiteren in einer Asylunterkunft mit vier isolierten Bewohnern.

Von Laura Catoni