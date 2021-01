Dresden

Lediglich 87 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Dresdner Gesundheitsamt von Sonnabend auf Sonntag registriert – exakt ein Drittel des Mittwoch-Wertes. Doch das ist auch schon die einzige positive Meldung vom Sonntag. Die Inzidenz ist wieder leicht angestiegen, und drei neue Todesopfer sind zu beklagen.

Sterblichkeit konstant bei 2,6 Prozent

Damit sind seit Beginn der Pandemie 498 Dresdnerinnen und Dresdner der neuartigen Krankheit Covid-19 erlegen. Die Sterblichkeitsrate beträgt nach eigenen Berechnungen 2,6 Prozent.

Anzeige

Verglichen mit den Negativrekorden von 74 Coronatoten am Freitag und 53 am Donnerstag ist die aktuelle Zahl zwar sehr niedrig, doch erfahrungsgemäß sind die Werte am Wochenende vorsichtig zu interpretieren, da sich weniger Menschen testen lassen und auch Meldeverzögerungen auftreten können.

Das städtische Gesundheitsamt betont bei seinen Darstellungen, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handele, die den neuartigen Erreger in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

Drei Viertel der Verstorbenen älter als 80 Jahre

Wie alt die Verstorbenen waren, lässt sich der Statistik des Robert-Koch-Institutes ( RKI) entnehmen. Allerdings zeigt das RKI am Sonntag keine aktuellen Zahlen an, sondern vermeldet schlicht „keine Daten“. Das ist möglicherweise auf eine verzögerte Übermittlung der Werte zurückzuführen. Stand Sonnabend waren in Dresden bereits 499 Menschen an Covid-19 gestorben. Davon waren 218 Frauen und 163 Männer älter als 80 Jahre. 35 weibliche und 75 männliche Todesopfer gehörten der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre an. Auch in der nächstjüngeren Kohorte der 35- bis 59-Jährigen wurden seit der zweiten Wochenhälfte deutlich mehr Todesopfer gemeldet: Fünf Männer und drei Frauen starben an Covid-19.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

7-Tage-Inzidenz steigt leicht an

Nach einer kurzen „Talfahrt“ ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden wieder leicht angestiegen. Durchschnittlich 186,2 Dresdnerinnen und Dresdner pro 100 000 Einwohner haben sich in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus infiziert, meldet das Gesundheitsamt am Sonntag. Am Sonnabend wurde ein Wert von 178,3 berechnet, am Donnerstag betrug er rund 209. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt liegt am Sonntag laut RKI bei 136,0.

Die Zahlen von Gesundheitsamt und RKI weichen meist leicht voneinander ab, weil die Institutionen mit verschiedenen Daten arbeiten. Das RKI verarbeitet die Fallzahlen, die ihm bis 0 Uhr vorliegen, während die Stadt die bis 12 Uhr gemeldeten Neuinfektionen berücksichtigt.

87 Neuinfektionen in Dresden

Von Sonnabend auf Sonntag registrierte das Dresdner Gesundheitsamt 87 positive Coronatests. Der Wert kann auch Nachmeldungen enthalten.

Damit haben sich seit Pandemiebeginn insgesamt 19 097 Einwohner nachgewiesenermaßen mit dem Virus angesteckt. Von diesen haben 15 727 Personen die Infektion überstanden, ein Plus von 59 zum Samstag. Diese Zahl ist jedoch eine Schätzung. Das Gesundheitsamt wertet diejenigen Menschen als genesen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten im Krankenhaus ist diese Frist deutlich länger.

Zieht man die Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamt-Infektionszahl ab, kommt man auf derzeit 2872 aktive Coronafälle in der Stadt, 25 mehr als am Sonnabend. Auch hier handelt es sich um einen angenommenen Wert.

Zehn weitere Patienten in Kliniken

Zehn Covid-19-Patienten, genauso viel wie am Vortag, mussten laut Gesundheitsamt neu ins Krankenhaus aufgenommen werden. Damit summieren sich die stationär behandelten Dresdnerinnen und Dresdner auf 1374 seit dem Frühjahr 2020.

Wie aus den Daten der Uniklinik Dresden und der Krankenhausleitstelle Dresden/Ostsachsen hervorgeht, sind die Normalstationen der Dresdner Kliniken derzeit zu 61 Prozent und die Intensivstationen mit 85 Prozent durch Covid-19-Patienten ausgelastet. Von den insgesamt 359 Betten auf den Corona-Normalstationen sind aktuell noch 140 frei. Auf Intensiv ist die Situation schon seit Wochen deutlich angespannter: Dort sind momentan 93 Plätze mit schwerkranken Covid-Patienten belegt und nur noch 16 Betten frei. Bei den stationär behandelten Patienten kann es sich um Menschen handeln, die in Dresden wohnhaft sind oder aus dem Dresdner Umland kommen.

Wer infiziert sich mit dem Coronavirus ?

Aus den Daten des Robert-Koch-Institutes ist ersichtlich, wie die Infektionen in Dresden auf die Altersgruppen und Geschlechter verteilt sind. Da für Sonntag keine aktuellen Werte vorliegen, müssen die Werte des Vortages herangezogen werden: Von den 18 800 Personen, die das RKI erfasst hat, sind 44,7 Prozent Männer (8402) und 55,3 Prozent Frauen (10397). Die Infektionsrate in Dresden mit seinen 560 693 Einwohnern (Stand 30. September 2020) liegt nach eigenen Berechnungen bei 3,4 Prozent. Da jedoch etliche Infizierte keine Symptome entwickeln und daher ihre Ansteckung gar nicht bemerken, dürfte der Wert tatsächlich um Einiges höher sein.

Meiste Fälle bei 35- bis 59-Jährigen

Die meisten nachgewiesenen Coronafälle traten in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen auf. Hier hat das RKI 37,3 Prozent aller Fälle erfasst – 3851 Frauen und 3160 Männer. Insgesamt 5479 Dresdnerinnen und Dresdner zwischen 15 und 34 Jahren steckten sich mit dem Virus an, davon 2665 junge Männer und 2814 junge Frauen.

Den geringsten Anteil positiver Coronatests findet man bei den jüngsten Einwohnern der Stadt. Bei 89 Jungen und 80 Mädchen zwischen 0 und vier Jahren wurde das Virus nachgewiesen. Das macht gerade mal 0,9 Prozent aller Infektionen aus. Deutlich höher, nämlich bei 3,8 Prozent, liegt der Anteil bei den Fünf- bis 14-Jährigen: 708 Kinder und Schüler infizierten sich, davon 363 Jungen und 345 Mädchen.

Deutlich mehr Frauen über 80 infiziert

Was die Geschlechterverteilung der Infizierten angeht, gibt es den größten Unterschied in der Gruppe der Senioren, die 80 Jahre oder älter sind. Hier zählt das RKI 1814 Frauen und 823 Männer. Damit erkrankten weit mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer dieses Alters. In den anderen Altersgruppen fallen die Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Anteil der Infizierten deutlich geringer aus.

Die über-80-jährigen Patienten machen rund 14 Prozent aller Corona-Infizierten in Dresden aus. Allerdings gehörten mehr als drei Viertel (76 Prozent) der Verstorbenen dieser Altersgruppe an.

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Aktuell meldet das städtische Gesundheitsamt, dass in elf Kindertagesstätten, 20 Pflegeheimen und einer Schule bzw. einem Hort Infektionen nachgewiesen wurden. 496 Heimbewohner und Betreuer sowie 148 Kinder und Erzieher befinden sich in Quarantäne.

Von ttr