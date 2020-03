Dresden

Für die Meteorologen ist der Frühlingoffiziell da, kalendarisch regiert noch der Winter. Keine Frage aber, wer beim Blick in Dresdens einzigen innerstädtischen Park die Nase vorn hat.

Der Herzogin Garten ist trotz des Gezerres um seine Zukunft eine kleine Oase in der Altstadt – auch dann, wenn die Wetterfrösche für die nächsten Tage reinste Aprilwerte voraussagen: Sechs bis neun Grad am Tag, ein bis fünf Grad in der Nacht, und Sonne, Wolken und Regen hübsch im Mix. Die Blümchen nicht nur in der historischen Anlage gegenüber dem Zwinger wird’s freuen, die Gärtner auch.

Frühblüher in Der Herzogin Garten. Quelle: BASt

Und wenn uns alle das Hochwasser verschont, gibt nach den fiesen Dürrejahren sicher auch jeder Schönwetterfan den gelegentlichen Güssen seinen Segen.

Von DNN