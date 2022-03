Dresdens CDU unterstützt OB-Kandidat Hilbert – Armutszeugnis oder logischer Schritt?

Dresden

Dass die CDU keinen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl aufstellt, mag einigen als Armutszeugnis erscheinen. Aber dieser Schritt ist logisch und konsequent. Nach diversen Wahlschlappen brauchen die Christdemokraten ein Erfolgserlebnis. Auf die Gewinnerseite kommen sie aber nicht mit eigenen Bewerbern.

Das ist das eigentliche Versagen der CDU: Seit der krachenden Niederlage bei der OB-Wahl von 2015 hat es die Partei nicht geschafft, eine Persönlichkeit aufzubauen, die jetzt konkurrenzfähig wäre. Wo ist die charismatische Figur, die einem Dirk Hilbert die Stirn bieten könnte? Jeder in diesem CDU-Kreisverband hat seine eigene politische Karriere vorangetrieben, ohne an das Große und Ganze zu denken. So sind sieben Jahre ungenutzt verstrichen.

Schlechtere Chancen für das zersplitterte linke Lager

Die Christdemokraten befinden sich in einem Erneuerungsprozess, dessen Ende noch nicht abzusehen ist. Dass sich die CDU im Tief befindet, liegt nicht an der Stärke der politischen Mitbewerber, sondern an der Schwäche der Christdemokraten. Ein möglicher Durchmarsch von Hilbert schon im ersten Wahlgang könnte auch die CDU stärken. Die Partei hätte endlich mal wieder eine Wahl gewonnen, besser gesagt: mit-gewonnen.

Dass sich Linke, Sozialdemokraten oder Dissidenten Sorgen um die CDU machen, ist nicht ganz uneigennützig. Ein CDU-Bewerber hätte die Konkurrenz im ersten Wahlgang vergrößert und mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Durchmarsch von Hilbert verhindert. Und damit zu besseren Chancen für das zersplitterte linke Lager geführt, das sich erst im zweiten Wahlgang auf einen gemeinsamen Bewerber einigen will. Ein CDU-unterstützter Hilbert muss sich schon viele Fehler erlauben, um zweiter Sieger zu werden.

Von ThomasBaumann-Hartwig