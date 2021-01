Dresden

Die Sanierung der Carolabrücke dauert länger als geplant. Albert- und Augustusbrücke sollen dieses Jahr fertig werden. Und wer die bis zu 34 Millionen Euro teure Sanierung des Blauen Wunders bezahlt, ist noch immer unklar.

Die Carolabrücke wird erst im Sommer fertig

Bis zum Sommer 2021 sollen die Bauleute mit dem Brückenteil der Carolabrücke fertig sein, auf dem sich die Fahrbahn in Richtung Albertplatz befindet. Das bedeutet ein halbes Jahr Verspätung gegenüber den ursprünglichen Plänen – und Mehrkosten. Die Baukosten erhöhen sich wohl wenigstens um eine halbe Million auf 5,5 Millionen Eu­ro, aber Genaueres verrät das Straßen- und Tiefbauamt noch nicht. Die Stadtkasse wird in jedem Fall empfindlich getroffen, wird die Instandsetzung doch gänzlich mit Mitteln der Landeshauptstadt bezahlt.

Das Straßen- und Tiefbauamt begründet den Verzug vor allem mit Umplanungen und Mehrleistungen. „Bei einer Bestandssanierung muss stets auf die Abweichungen von den Bestandsplänen reagiert werden“, heißt es dazu. Konkret sorgten überraschende Unebenheiten für Probleme. Außerdem müssen anders als gedacht neue Granitborde eingebaut werden. Zudem habe man „ingenieurtechnisches Neuland betreten.“ Gemeint ist mit dieser Formulierung der an der Technischen Universität entwickelte Karbonbeton, der erstmals bei einem derart großen Bauwerk in drei Varianten zum Einsatz kommt.

Karbonbeton ist leichter als Beton mit Stahlbewehrung. Das machen sich die Bauleute bei der Sanierung der vor allem durch eindringendes Wasser beschädigten Brücke zu nutze, um breitere Platten für den Geh- und Radweg anzubauen. Um einen Meter auf 4,50 Meter Breite kann dieser dadurch wachsen. Der Karbonbeton wird nach Fertigstellung der Sanierung die nächsten Jahre von Experten überwacht.

Bis zum Sommer soll der links abgebildete Brückenteil fertig sein. 2022 geht es auf dem rechten weiter. Quelle: Anja Schneider

Sind alle Arbeiten auf dem Brückenteil erledigt, kehrt erst einmal Ruhe auf der Carolabrücke ein. Der mittlere Brückenzug, auf dem die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof liegt, ist erst 2022 dran – vor allem weil die benachbarten Elbquerungen Augustusbrücke und Albertbrücke 2021 auch in Bau sind. Eine dritte Brückenbaustelle im Zentrum wollten die Verantwortlichen den Dresdnern nicht zumuten. Die Finanzierung des vier Millionen Euro teuren Vorhabens ist noch offen – man habe Fördergeld beim Freistaat beantragt, heißt es aus dem Amt. Zur Sanierung des dritten Brückenzugs, auf dem die Straßenbahngleise liegen, gibt es noch nichts Konkretes.

Deshalb ist die Albertbrücke nach elf Jahren immer noch im Bau

Was 2010 mit der Notinstandsetzung der Gehwege begann, findet elf Jahre später sein Ende: Die insgesamt rund 25 Millionen Euro teure Sanierung der Albertbrücke steht vor dem Abschluss. Wurde der Großteil der Arbeiten, bei denen die Brücke um 3,60 Meter auf 22,20 Meter verbreitert wurde, in den Jahren 2014 bis 2016 erledigt, nahmen Bauleute die Brücke 2018 schon wieder in Beschlag. Dieses Mal ging es um die Unterseite des Bauwerks, die Brückenbögen. Die seien nach der Sanierung des oberen Brückenteils ausreichend abgetrocknet, um von Wasser angerichtete Schäden zu beseitigen, teilte der damalige Leiter des Straßen- und Tiefbauamts, Reinhard Koettnitz, mit.

Die Bauleute haben bei diesen Arbeiten vor allem kaputten Sandstein an den Verblendungen, marode Fugen und Ausblühungen im Material im Blick. Die Bögen über beiden Ufern sind inzwischen instandgesetzt, nur an die Bögen sechs, sieben und acht, die sich über der Elbe spannen, haben sich die Bauleute noch nicht herangewagt. Grund sind die Arbeiten an der nahen Carolabrücke, die im Herbst 2019 nach langem Gezerre um die Finanzierung als Notsanierung beginnen mussten. Diese Instandsetzung neigt sich nun dem Ende zu – jetzt kann auch endlich die Albertbrücke vollendet werden.

Diese „Restleistungen der im Juni 2018 begonnenen Instandsetzungsarbeiten an den Gewölbeun­terseiten“, wie es aus dem Straßen- und Tiefbauamt heißt, sollen im Februar 2021 beginnen. Sie sollen etwa zehn Monate bis zum Jahresende andauern.

Der Bogen rechts ist schon instandgesetzt, der links davon kommt in diesem Jahr an die Reihe. Quelle: Anja Schneider

Für den Verkehr bedeuten die Ar­beiten Einschränkungen. Grund dafür ist, dass die Gerüste für die Instandsetzung auf der Brückenoberseite eingehängt werden müssen. Da deshalb auf der bei Radfahrern sehr beliebten Albertbrücke der Platz auf Geh- und Radweg fehlt, müssen die Radfahrer zeitweise auf der Fahrbahn geführt werden. Dadurch ist dann dort weniger Platz für Autos. „Über die konkreten Einschränkungen wird zu gegebener Zeit informiert. Wir sind bestrebt, diese auf das notwendige Maß zu begrenzen“, verspricht das Straßen- und Tiefbauamt. Wichtiger noch diese Botschaft: Nach Abschluss stehen „keine weiteren Vorhaben aus“. Das Ende ist in Sicht.

Die Augustusbrücke kostet zwei Millionen Euro mehr

Zwei Jahre Bauzeit und 25 Millionen Euro Kosten wurden für die Augustusbrücke kalkuliert, als die Ar­beiten 2017 begannen. Nun soll die Brücke dieses Jahr fertig werden und insgesamt 27 Millionen Euro kosten. Bei diesen Schätzungen ist man im Straßen- und Tiefbauamt aber vorsichtig geworden. „Aktuell sind wir mit coronabedingten Verzögerungen durch Engpässe bei der Materiallieferung konfrontiert“, heißt es. Zuvor hatten ein überraschend zäher Beton und unerwartet aufgetauchte Überreste eines romanischen Brückenvorgängers für Verzögerungen gesorgt.

Derzeit sind die Bauleute damit beschäftigt, die Fußwege auf der der Marienbrücke zugewandten Brückenseite aufzubauen. Sobald die Ar­beiten an der Sandsteinbrüstung eines Bogens abgeschlossen sind, verlegen sie neue Granitkrustenplatten. Sind diese Arbeiten irgendwann 2021 erledigt, wenden die Ar­beiter sich der Fahrbahn zu, die bisher ausgespart wurde. Wann das soweit ist, dazu gibt es wegen der „erheblichen Risiken bezüglich der Ma­terialversorgung und der Baustellenbesetzung“ keine konkrete Angabe.

Wobei der Termin wahrscheinlich weniger relevant ist, als bei Beginn der Brückensanierung vor bald vier Jahren gedacht. Denn die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) nutzen die Sperrung der Brücke für den Verkehr für einige Arbeiten, die in den nächsten Jahren sowieso angestanden hätten. So werden seit dem Sommer 2020 auf der Sophienstraße im Zusammenspiel mit der Stadt neue Gleise und neues Pflaster in Richtung Postplatz verlegt.

Die Augustusbrücke wird 2021 fertig. Ob dann auch der Verkehr rollt, ist eine andere Frage. Quelle: Anja Schneider

2021 geht es dann nach Auskunft der Stadt auf der Brückenrampe und an der Kreuzung mit der Großen Meißner Straße/Köpckestraße hoch her. Die DVB lassen dort die Haltestellen auf der Brücke barrierefrei ausbauen und das Gleisdreieck Neustädter Markt austauschen. Dabei wird die Strecke für die neuen, breiteren Stadtbahnwagen angepasst. Ende 2021 sollen diese Arbeiten fertig sein – dann könnten auch wieder die ersten Straßenbahnen über die Augustusbrücke rollen. Für den individuellen Autoverkehr bleibt die Brücke dagegen gesperrt.

Wie an der Albertbrücke müssen auch die Bogenunterseiten der Augustusbrücke instandgesetzt werden. „Falls der Trocknungszustand der Gewölbeunterseiten“ das zulässt, sollen diese Arbeiten noch 2021 erledigt werden.

Dresden fehlt das Geld für die Instandsetzung des Blauen Wunders

Am 6. Januar 2022 – so steht das jetzt fest, wird das Blaue Wunder zur Baustelle. Fünf Jahre lang werden die Bauleute dann brauchen, um das Stahlgeflecht auszubessern sowie Rostschutz und ein neues Blau aufzutragen, wie das Straßen- und Tiefbauamt mitteilt. Wobei hinter dieser Planung ein dickes Fragezeichen steht. Denn die Finanzierung ist nach wie vor Verhandlungssache zwischen Stadt und Freistaat.

Klar ist, dass Dresden die Kosten für die Brückensanierung nicht allein tragen kann, die üblichen Fördertöpfe des Landes aber nicht ausreichen. Schließlich werden die Kosten für Stahlbau und Korrosionsschutz mit 28,1 bis 33,7 Millionen Euro veranschlagt, „abhängig von einer Baukostensteigerung und möglichen Risiken“, wie es aus dem Straßen- und Tiefbauamt heißt. Ziel sei es, mit dem Land eine Sonderförderung zu vereinbaren.

Viel Zeit dürfen sich die Verhandlungspartner dabei nicht lassen. „Die Sanierung ist dringend und geboten“, heißt es aus dem Straßen- und Tiefbauamt. Die 30 Jahre Lebensdauer des vorhandenen Korrosionsschutzes seien abgelaufen. Bedeutet: Der Rost hinterlässt immer deutlichere Spuren an dem Wahrzeichen. Irgendwann drohen dann Sperrung und Notsicherung, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird.

Das Blaue Wunder braucht dringend einen neuen Rostschutz – unter anderem. Quelle: Anja Schneider

Für Verkehrsteilnehmer ist die dringend nötige Sanierung keine sonderlich gute Nachricht. Sie müssen mit starken Einschränkungen auf dem Nadelöhr zwischen Körner- und Schillerplatz rechnen. Grund sind die Gerüste, die für die Bauarbeiten aufgebaut und mit dicken Planen umhüllt werden, damit kein giftiges Strahlgut in die Elbe fällt. Um statische Probleme zu vermeiden, kann immer nur ein kleiner Teil der Brücke eingerüstet werden, was die lange Bauzeit begründet.

Während der Arbeiten wird der Gehweg auf der elbaufwärts weisenden Seite gesperrt. Außerdem entfällt ein Fahrstreifen von Loschwitz nach Blasewitz, so dass es auf der Brücke in jeder Richtung nur noch eine Fahrspur gibt. Punktuell sind auch kurze Vollsperrungen geplant, zumeist immer dann, wenn die Gerüste umgestellt werden.

Für Radfahrer empfiehlt sich dann in jedem Fall der Weg über die Waldschlößchenbrücke, falls sich dieser irgendwie einrichten lässt. Um ihn zu ermöglichen, wurde im Januar 2020 der Körnerweg provisorisch asphaltiert und damit befahrbar gemacht.

Von Uwe Hofmann