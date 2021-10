Dresden

Die kleine Hannah zappelt ein bisschen auf ihrem Platz herum, guckt nach oben und dann antwortet sie ganz ruhig. „Er ist ziemlich entspannt.“ Nun ist nicht ganz klar, ob das Mädchen in der „Kita Rehefelder Straße“ wirklich schon genau weiß, was das bedeutet. Die Vierjährige meint jedenfalls Bildungsbürgermeister Jan Donhauser, der am Mittwoch seit früh, 7 Uhr, in der Kindereinrichtung der Outlaw GmbH in Pieschen als „Praktikant“ arbeitet.

„Große Herausforderung“

Als Hannah seinen Einsatz kommentiert, klingeln dem CDU-Politiker mutmaßlich längst die Ohren. Nicht wegen der lobenden Worte, sondern mehr aufgrund des Geräuschpegels. Donhauser hat am Morgen Kinder in Empfang genommen, vorgelesen, und nun steht er im Sportraum. Um ihn herum tobt das Kita-Leben. „Wenn man das jeden Tag, jede Woche hat, ist das schon eine große Herausforderung“, sagt der Bürgermeister und ihm ist anzusehen, dass er genau weiß, was das bedeutet.

Im Sportraum tobt das Kita-Leben um den Bildungsbürgermeister herum und ihm ist klar, welche Herausforderung das ist, wenn Erzieher dies jeden Tag, jede Woche erleben. Quelle: Anja Schneider

Die Outlaw-Kita betreibt ein offenes Konzept. Feste Gruppen sind nicht vorgesehen. Es ist zu weiten Teilen den Kindern überlassen, mit wem sie gerade was machen wollen. Das muss nicht jeder mögen, es gibt bei fast 400 Kindereinrichtungen in Dresden genügend Alternativen.

Kinder sollen Folgen ihrer Entscheidungen lernen

Auch der „Praktikant“ muss lernen, dass er dem kleinen Mädchen beim Mittagessen nicht ins Handwerk pfuschen soll, wenn es sich die heiße Suppe selbst auf den Teller löffeln will. „Kinder treffen Entscheidungen und erfahren, wie ergeht es ihnen damit“, erläutert Kita-Leiterin Katja Hillenbrand das Prinzip. „Wir brauchen doch Menschen, die etwas ausprobieren, und nicht nur machen, was ihnen gesagt wird.“ Sie will die unterschiedlichen Konzepte auch gar nicht werten. Ihr geht es um noch grundsätzlichere Dinge. Die Finanzierung.

In einem Brief an das sächsische Kultusministerium hat die Outlaw GmbH, ein bundesweit agierender Träger der Kinder- und Jugendhilfe, quasi einen Hilferuf verbreitet. Um in der vierten Welle der Coronapandemie die Qualität der Kinderbetreuung trotz zusätzlicher Schutz- und Hygienemaßnahmen aufrecht erhalten und Schließungen von Kitas vermeiden zu können, sei zusätzliches Personal zur Unterstützung der Fachkräfte notwendig. Der Träger verweist zudem auf die regelmäßigen Studien der Bertelsmann-Stiftung, die immer wieder ei­nen höheren Personaleinsatz fordern, nicht nur in Pandemiezeiten.

Minister würdigt Einsatz

Das Ministerium hat natürlich nicht gleich das Ruder herumgeworfen, sondern die bisherigen Anstrengungen deutlich gemacht, den zusätzlichen Millioneneinsatz für Coronalasten aufgeführt und auf die Zuständigkeit der politischen Ebene im Landtag für Änderungen beim Personalschlüssel hingewiesen. Der engagierte Einsatz der Mitarbeiter in den Kitas genieße die Hochachtung von Kultusminister Christian Piwarz (CDU), die weitere schrittweise Entwicklung der personellen Ausstattung der Kitas sei zentrales Anliegen seines Ministeriums.

Bei den Kindern im Alter über drei Jahre muss sich in Sachsen derzeit eine Fachkraft um bis zu zwölf Kinder kümmern, früher waren es noch mehr Jungen und Mädchen. Doch dieser verbesserte Personalschlüssel von 1:12 wird nur erreicht, wenn auch alle Mitarbeiter an Bord sind. Irgendjemand fehlt aber bestimmt immer, dafür sorgen Urlaub, Krankheit und ähnliches.

Kita-Leiterin spricht von Hamsterrad

Erschwerend komme aber hinzu, dass diese Fachkraft nur finanziert wird, wenn alle zwölf Kinder auch mindestens neun Stunden betreut werden. Nicht selten haben Eltern aber kürzere Verträge, das reicht dann nicht für eine Fachkraft bei zwölf Kindern, die aber in einer bestimmten Kernzeit gleichzeitig in der Kita sind und betreut werden müssen.

Und bestimmte Öffnungszeiten muss die Kita auch noch gewährleisten, also auch früh und abends Mitarbeiter dafür bereithalten. Dann beginne ein großer Verschiebebahnhof. Ständig müsse mit den Fachkräften jongliert werden. Hillenbrand spricht vom „Hamsterrad“, das sich in der Pandemiezeit noch schneller dreht.

Viel Arbeit „ehrenamtlich“

Trotz der Widrigkeiten hat die Kita beim bundesweiten Wettbewerb um den Titel „Kita des Jahres“, den das Bundesfamilienministerium, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und andere Partner vergeben, 2020 einen zweiten Preis belegt. „Hier wird unheimlich viel quasi ehrenamtlich geleistet“, macht Hillenbrand deutlich, was auch aus anderen Kitas zu hören ist. Die Arbeit zum Wohl der Kinder gipfelt bei vielen Mitarbeitern in Selbstausbeutung. Hillenbrand ist sich sicher: „Die Eltern wollen nicht unbedingt eine kostenlose Kita, aber sie wollen eine gute Betreuung, weil sie in Sorge sind, ihren größten Schatz, ihre Kinder, in fremde Hände zu geben.“ Für die Finanzierung müssten andere Modelle gefunden werden.

„Wir müssen uns über den Betreuungsschlüssel als Grundlage Gedanken machen“, meint auch Praktikant Donhauser, wenn er wieder in seine Rolle als Bildungsbürgermeister schlüpft. Er hat sich auch schon städtische Kitas angesehen. Die Erkenntnis bleibt die gleiche: „Wir müssen das System hinterfragen.“

Finanzierung wie bei Grundschulen

Bei Grundschulen werde die Lehrerzahl nach Stundentafel und Inhalten zugewiesen. Der sächsische Bildungsplan schreibe für alle Kitas die gleichen Inhalte vor. „Daran müssen wir die Finanzierung bemessen, nicht an Betreuungszeiten.“ Im Ergebnis sollten mehr Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die Bertelsmann-Stiftung spricht regelmäßig von einer Fachkraft für rechnerisch 7,5 Kita-Kinder im Alter über drei Jahre. Donhauser wünscht sich neue Wege. „Wir dürfen nicht immer nur den Status quo weiterentwickeln und wir dürfen die Verantwortung nicht auf andere schieben.“

Auch Eltern einbeziehen

Da nimmt der Bildungsbürgermeister auch die Eltern mit in die Pflicht – und die Politiker, die sich gegen steigende Kita-Beiträge wehren. „Wenn wir die Elternbeiträge weiter stabil halten, können wir die Qualitätsverbesserungen nicht finanzieren“, stellt Donhauser klar. Mehr als zehn Millionen Euro habe sein Geschäftsbereich dieses Jahr erhalten, um höhere Gebühren für die Kinderbetreuung zu vermeiden. Donhauser: „Das Geld hätte ich lieber in eine Verbesserung der Personalausstattung gesteckt.“

Von Ingolf Pleil