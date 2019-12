Paukenschlag in Dresden: Der Dresdner Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) soll neuer sächsischer Finanzminister werden. Das bestätigten am Morgen CDU-Kreise. Vorjohann gilt als exzellenter Finanzexperte und war von 2003 bis 2016 Finanzbürgermeister in Dresden.