Die Stadt will Bauarbeiten an Schulen deutlich beschleunigen. Das hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert bereits im DNN-Interview angekündigt. Jetzt erläutert Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) erstmals bemerkenswerte Wege, die dabei beschritten werden könnten.

Warum ist jetzt von Beschleunigung die Rede, will die Verwaltung nicht sowieso schon so schnell wie möglich bauen?

Jan Donhauser: Das sollte so sein. Aber wir können ja immer sehen, ob es nicht noch besser geht. Die vielen Ausgabereste, die wir von Jahr zu Jahr übertragen, lassen erkennen, dass es hier Steigerungspotenzial gibt. Zudem zeigt uns das die Stadttochter Stesad beispielsweise mit dem Campus in Tolkewitz, wo schneller gebaut wurde. Mit kürzeren Bauzeiten können wir richtig Geld für weitere Schulprojekte sparen, weil die Baupreise ständig steigen.

Warum geht es denn nicht schneller in der Verwaltung?

Auf der einen Seite dauert es seine Zeit, aus meiner Sicht zu lange, bis Vorlagen von der Verwaltung eingebracht sind und dann vom Stadtrat beschlossen werden. Auf der anderen Seite sind gerade bei einem Schulbauvorhaben viele unterschiedliche Ämter bei Abstimmungsprozessen beteiligt. Dann ist es wichtig, Änderungen beispielsweise frühzeitig dem Stadtrat zu kommunizieren. Wir müssen zudem dem Freistaat zeigen, dass wir in der Lage sind, zügig Bauprojekte umzusetzen und etwas aus den Fördergeldern zu machen. Alleine die Sanierungsarbeiten werden bei so vielen Schulen in der Stadt nie zu Ende sein. Dafür brauchen wir auch künftig das Geld des Landes.

Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser Quelle: Anja Schneider

Was soll genau passieren?

In einer Lenkungsgruppe innerhalb der Verwaltung werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Zum einen wird geprüft, ob Veränderungen innerhalb der bestehenden Strukturen für mehr Tempo sorgen können. Eine zweite Variante ist, das Bauen einer Gesellschaft in privater Rechtsform zu übertragen, wie die Stadt es mit der Kommunalen Immobilien Dresden GmbH & Co. KG beim Kulturpalast getan hat. Die dritte Möglichkeit ist die Gründung eines Eigenbetriebs Schulen. Das entspräche dem Eigenbetrieb Sport oder dem Eigenbetrieb Kita. In diesen beiden Strukturen würden die Experten zusammengezogen, die jetzt auf viele Ämter verteilt sind. Das könnte viele Hürden viel, viel niedriger machen.

Wann sollen Ergebnisse vorliegen und geht das ohne Streit in der Lenkungsgruppe?

Bis Ende dieses Jahres soll eine Vorlage erarbeitet sein, die in den Stadtrat eingebracht werden kann. Da quietscht es auch mal. Es geht jedoch nur noch um das Wie, nicht mehr um das Ob. Dass etwas neu gestaltet werden muss, ist ganz klar. Da steht auch der Oberbürgermeister voll dahinter, da passt kein Blatt Papier zwischen uns. Wir wollen hochmotivierte Mitarbeiter zusammenbringen und alle Beteiligten haben jetzt die große Chance, diese Entwicklung mitzugestalten.

Ist das nicht eine Bankrotterklärung für die Verwaltung und wie wollen Sie ideologische Hürden gegen Privatisierungen überwinden?

Nein, wir haben bisher viel erreicht. Allerdings lasse ich ein „Das haben wir schon immer so gemacht“ nicht gelten. Die Debatte ist ergebnisoffen, neben den Vertretern vieler Ämter und der Stesad sitzt auch der Personalrat immer mit am Tisch. Niemand wird entlassen. Das Land ist einen ähnlichen Weg mit seinem Staatsbetrieb SIB gegangen. Sollte es zu einem Eigenbetrieb oder einer privatrechtlichen Gesellschaft kommen, könnten diese neben dem Bauen auch den Betrieb der Schulen mit Hausmeisterdiensten unter anderem übernehmen.

Wie wollen Sie den neuen Baubürgermeister dafür begeistern, der aus seinem Bereich wahrscheinlich eine Menge abgeben müsste?

Stephan Kühn spielt in dem Prozess natürlich eine wesentliche Rolle und ist ein ganz wichtiger Partner. Das gilt unter anderem auch für die Umweltbürgermeisterin Eva Jähningen (beide Grüne – d. A.), denn es geht schließlich um die Auswirkungen von Bau und Betrieb, wenn wir Klimaneutralität anstreben.

Wann soll die neue Struktur klar sein?

Wenn die Vorlage bis zum Jahresende fertig ist, würde ich mich über einen Beschluss im ersten Quartal im Stadtrat freuen. Dann könnte vielleicht bis Ende 2021 die Umsetzung erfolgen.

Von Ingolf Pleil