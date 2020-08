Dresdens Bevölkerungsstatistik: Weniger Kinder in der Altstadt

Dresden

Die Zahl der Einwohner ist in der Landeshauptstadt im ersten Quartal 2020 um 879 auf 562.132 zurückgegangen. Das geht aus dem neuesten Heft „ Dresden in Zahlen“ hervor, das die Stadtverwaltung veröffentlicht hat. Zurückzuführen sei das sowohl auf ein negatives Saldo von 259 bei Geburten und Sterbefällen als auch auf darauf, dass mehr Menschen aus Dresden weg- als zugezogen sind. Das habe besonders die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen betroffen, heißt es aus dem Rathaus – allerdings mit dem Hinweis, dass es im März weniger Meldungen zur Wanderungsbewegung gab, weil die Bürgerbüros ab Mitte des Monats wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden.

Der Vergleich mit Ende 2019 ergibt zwar einen Bevölkerungsrückgang von 0,15 Prozent, bezogen auf das erste Quartal 2019 ist die Einwohnerzahl der Stadt aber um 0,3 Prozent gewachsen. Für einzelne Stadtteile ergeben sich im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres einige interessante Tendenzen:

Innere Altstadt , Seevorstadt, Striesen-Süd und Südvorstadt-West wachsen stark

Die Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-Ost (+4,4 Prozent) und die Seevorstadt-West (+4,2) waren vor einem Jahr die Stadtteile mit dem höchsten prozentualen Bevölkerungszuwachs. Diese Tendenz hat sich im ersten Quartal 2020 mit einem Plus von je 4,1 Prozent fortgesetzt, getoppt allerdings von der Inneren Altstadt, die bei der Einwohnerzahl um satte 9,2 Prozent zugelegt hat nach nur 0,6 Prozent im ersten Quartal 2019. Stark zugelegt haben auch Striesen-Süd mit einem Jahreszuwachs von 3,6 Prozent nach 0,8 Prozent ein Jahr zuvor und die Südvorstadt-West (3,5/1,6).

Pieschen-Süd , Striesen-West, Coschütz und Cotta verlieren Einwohner

In Coschütz-Gittersee ist die Bevölkerung mit einem Minus von 2,4 Prozent am stärksten geschrumpft, gefolgt von Pieschen-Süd, Striesen-West, und Cotta mit je 1,4 Prozent Verlust. Ein Jahr zuvor ergab sich da noch ein ganz anderes Bild: Coschütz-Gittersee und Cotta hatten mit einem Minus von 0,6 bzw. 0,1 Prozent zwar auch Bevölkerung verloren, aber bei weitem nicht soviel wie jetzt. In Pieschen-West und Striesen-Süd war ein Jahr zuvor die Einwohnerzahl sogar noch um je ein Prozent gewachsen.

Die größten Verluste gab es mit je 1,8 Prozent damals in der Pirnaischen Vorstadt und der Albertstadt. Während die Bevölkerung der Pirnaischen Vorstadt jetzt nur noch um 0,1 Prozent zurückging, legte sie in der Albertstadt um ein Prozent zu.

Johannstadt , Striesen , Gruna und Blasewitz bleiben weiblich

In der Bevölkerung der Stadt halten sich die Anteile von Männern und Frauen nach wie vor in etwa die Waage – wenn auch sehr unterschiedlich auf die Altersgruppen verteilt. In der Überzahl sind vor allem junge Männer und alte Frauen. Insgesamt ist der Anteil der weiblichen Einwohner seit dem ersten Quartal 2019 von genau 50 Prozent leicht auf 50,1 Prozent gestiegen.

Den höchsten Anteil hat die weibliche Bevölkerung in Johannstadt-Süd (55,2 Prozent), Striesen-West und Gruna (je 53,3). Diese Stadtteile waren auch schon vor einem Jahr Spitzenreiter beim Frauenanteil.

Einen deutlich niedrigeren Anteil weiblicher Bevölkerung haben vor allem Stadtteile, in denen viele Ausländer leben. So hat die Südvorstadt-Ost den niedrigsten Frauenanteil (42,4 Prozent) und dem höchsten Ausländeranteil (35 Prozent) im gesamten Stadtgebiet. In der Friedrichstadt (44,8 Prozent Frauen und 24,8 Prozent Ausländer) ist das ähnlich, ebenso wie in Gorbitz-Süd (45,9 und 21,4). Das mag mit dem hohen Anteil an Männern unter Geflüchteten zusammenhängen, ist jedoch nicht allein ausschlaggebend. So ist zum Beispiel der Frauenanteil in der Alberstadt mit 45,8 Prozent noch niedriger als in Gorbitz-Süd, bei einem Ausländeranteil von lediglich 8,6 Prozent.

Auch das entspricht der Tendenz wie sie sich auch in der Bevölkerungsstatistik ein Jahr zuvor gezeigt hatte.

Äußere Neustadt, Leipziger Vorstadt , Pieschen-Süd und Löbtau besonders jung

Eine besonders junge Bevölkerung haben die Äußere Neustadt und die Leipziger Vorstadt. Mit 6,7 bzw. 9,4 Prozent sind das die einzigen Stadtteile, in denen der Anteil von Einwohnern, die älter als 60 Jahre sind, im einstelligen Bereich liegt. Das war bereits ein Jahr zuvor so (6,5/9,4). Die Einwohner im Alter zwischen 25 und 44 Jahren stellen in der Äußeren Neustadt (51,1 Prozent) und auch in der Leipziger Vorstadt (48,4) die größte Gruppe.

Auch in Pieschen-Süd ist die Anteil mit Einwohnern über 60 Jahre mit 10,8 Prozent sehr gering und die Gruppe der 25- bis 44-Jährigen mit 45,9 Prozent die größte, ebenso wie in Löbtau-Nord und Löbtau-Süd, wo nur 12,9 bzw. 13,7 Prozent der Einwohner älter als 60 Jahre, aber jeweils 43 Prozent im Alter zwischen 25 und 44 sind.

Viele Rentner in Johannstadt-Süd, Prohlis, Mockritz und Räcknitz

Besonders viele Bewohner über 60 Jahre gibt es in Johannstadt-Nord, wo sie mit 46,7 Prozent fast die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, in Kleinpestitz/Mockritz (39,9 Prozent), Prohlis-Süd (37,8) und Räcknitz/Zschertnitz (37,1). Auch in Gorbitz-Süd ist der Anteil der Über-60-Jährigen mit 36,5 Prozent vergleichsweise hoch.

Viele Kinder in der Radeberger Vorstadt , Pieschen , Schönfeld , Striesen-Ost und Lockwitz

Striesen hat nicht nur einen höheren Frauenanteil als viele andere Stadtteile. In Striesen-Ost leben auch besonders viele Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Ihr Anteil beträgt 22,7 Prozent. Auch in absoluten Zahlen ist das ein besonders hoher Wert, denn Striesen-Ost liegt mit 15 .433 Einwohnern nach der Äußeren Neustadt (18 .255) auf Platz zwei der bevölkerungsreichsten unter den 99 Stadtteilen, die die Statistik ausweist.

Mehr als 20 Prozent Kinder und Jugendliche wohnen auch in der Radeberger Vorstadt, in Pieschen-Süd, Schönfeld/Schullwitz, Lockwitz, Bühlau/Weißer Hirsch und Langebrück/ Schönborn.

Im Vergleich zur Statistik ein Jahr zuvor hat es in diesem Punkt nur sehr geringe Verschiebungen gegeben.

Wenig Kinder in der Inneren Altstadt

Einen besonders geringen Anteil an jungen Bewohnern weist die Innere Altstadt, Dresdens am stärksten wachsender Stadtteil, auf. Nur 6,7 Prozent sind dort jünger als 18 Jahre. Lediglich in drei weiteren Stadtteilen – der Pirnaischen Vorstadt (9,3 Prozent), der Seevorstadt Ost (9,7) und in Johannstadt-Süd (9,4) – trifft das auf weniger als zehn Prozent der Bevölkerung zu.

Mehr aktuelle Daten gibt es im aktuellen Heft „ Dresden in Zahlen“ der Stadtverwaltung, das unter www.dresden.de/statistik auch zum Download angeboten wird.

Von Holger Grigutsch