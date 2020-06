Dresden

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) befindet sich aus persönlichen Gründen bis Ende Juni im Homeoffice. Ab 1. Juli tritt er eine einmonatige Elternzeit an und wird von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) vertreten, teilte der Baubürgermeister jetzt mit.

Schmidt-Lamontain hat sich als Klimaschutzbürgermeister in Heidelberg beworben. „Bis zu meinem möglichen Weggang will ich 110 Prozent geben, um möglichst viele Projekte zum Abschluss zu bringen“, kündigte er an.

